Полунин: В матче Динамо - Шахтер не было настоящей зарубы

Экс-хавбек сборной Украины Андрей Полунин поделился своим мнением о матче 22-го тура УПЛ "Динамо" – "Шахтер" (1:1) .

— Cудя по оценкам экспертов и зрителей, матч не был зрелищным. С чем вы это связываете?

— Вы знаете, для меня это первое дерби за последние годы, которое прошло относительно спокойно, не было настоящей зарубы. Было очень мало запоминающихся эпизодов, команды не создали много голевых моментов. "Горняки" забили быстрый гол усилиями Степаненко и уже играли по счету. Однако динамовцы захотели сразу отыграться и в первом тайме имели два неплохих момента, чтобы отквитать пропущенный мяч. Сначала мяч попал в плечо Ракицкому, и Волошин не смог добить мяч в ворота, а потом была фланговая передача и хозяева могли сравнивать счет.

— После игры, в комментариях, игроки двух команд высказались по-разному, почему было минимум моментов. Конопля сказал о плохом газоне, а Андриевский подчеркнул важность встречи. Кто прав?

— Поле на стадионе одинаково для всех. Не думаю, что в газоне причина. Чтобы выигрывать, нужно больше моментов создавать. Луческу бросил в бой во втором тайме больше игроков атаки и это принесло им плоды. Андриевский все классно исполнил. Да и Царенко помог "Динамо".

— Эта ничья в пользу "Днепра-1" и "Зари"?

— Конечно. Очки ведь не только "Шахтер" потерял, но и "Динамо". "Заря" и "Днепр-1" смотрят и вверх турнирной таблицы, и кто находится за спиной.

— На центральном матче тура в Киеве было около 500 болельщиков. И игра смотрелась совершенно по-иному с трибуны. Когда пустой стадион и эмоции совершенно не те. Согласны?

— Конечно. Нужно побыстрее выиграть войну и вернуться к прежней жизни. Болельщики соскучились за футболом. Сразу трибуны не будут заполнены, но люди вернутся на трибуны. Футболисты играют для зрителей.