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Александрия - Ингулец 0:0. Ротань не знает поражений, но есть нюанс
Седьмая ничья для Руслана Петровича в восьми играх в качестве тренера "горожан"
Фото: ФК Олександрія
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VBET-лига. 22-й тур
24 апреля, Александрия, стадион "Ника"
ФК Александрия - Ингулец 0:0
ФК Александрия: Никита Шевченко, Кирилл Ковалец, Андрей Кулаков (Артем Шулянский 58), Владислав Калитвинцев (Олег Кожушко 58), Максим Третьяков, Денис Мирошниченко, Кирилл Сигеев, Сергей Логинов (Роман Савченко 36), Эмиль Мустафаев (Викентий Волошин 75), Андрей Цуриков (Юрий Копина 38), Валерий Бондаренко
Ингулец: Олег Билык, Евгений Запорожец, Владислав Клименко, Иван Головкин (Владимир Одарюк 69), Артем Смоляков, Дмитрий Нагиев, Максим Ковалёв, Дмитрий Поспелов, Андрей Кухарук (Юрий Козыренко 89), Максим Мельничук, Денис Резепов (Максим Марусич 69)
Предупреждение: Сергей Логинов 34
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