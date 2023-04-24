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Александрия - Ингулец 0:0. Ротань не знает поражений, но есть нюанс

Премьер-лига
(1 голосов)

Седьмая ничья для Руслана Петровича в восьми играх в качестве тренера "горожан"

Александрия - Ингулец 0:0. Ротань не знает поражений, но есть нюанс

Фото: ФК Олександрія

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет о матче ожидайте в ближайшее время

VBET-лига. 22-й тур
24 апреля, Александрия, стадион "Ника"
ФК Александрия - Ингулец 0:0
ФК Александрия: Никита Шевченко, Кирилл Ковалец, Андрей Кулаков (Артем Шулянский 58), Владислав Калитвинцев (Олег Кожушко 58), Максим Третьяков, Денис Мирошниченко, Кирилл Сигеев, Сергей Логинов (Роман Савченко 36), Эмиль Мустафаев (Викентий Волошин 75), Андрей Цуриков (Юрий Копина 38), Валерий Бондаренко
Ингулец: Олег Билык, Евгений Запорожец, Владислав Клименко, Иван Головкин (Владимир Одарюк 69), Артем Смоляков, Дмитрий Нагиев, Максим Ковалёв, Дмитрий Поспелов, Андрей Кухарук (Юрий Козыренко 89), Максим Мельничук, Денис Резепов (Максим Марусич 69)
Предупреждение: Сергей Логинов 34

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В статье: ФК Александрия Ингулец (Петрово)
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Комментарии (2)
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kukarekin (Одесса)
24.04.2023 в 18:08
Ротань не тренер, а игрок был средненький. Даже кормилец был получше.
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jnp49 (ОДЕССА)
24.04.2023 в 18:05
Именно благодаря Ротаню - АЛЕКСАНДРИЯ превращается в ГЛУХОЙ КОЛХОЗ.., нахрена было менять главного (???). Явно клуб ДЕГРАДИРУЕТ...
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