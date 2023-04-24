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Вацко: Мне рассказывали, что Суркисы не видят Шовковского будущим главным тренером Динамо
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Фото: ФК Динамо Київ
Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко высказал свое мнение
"Мне кулуарно несколько человек рассказывало, что братья Суркисы не видят Шовковского будущим главным тренером "Динамо". Я свечку не держал, пересказываю кулуарщину.
С одной стороны, Шовковского не видят будущим главным тренером "Динамо", а с другой – именно его назначают фактически исполняющим обязанности", – сказал Вацко.
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