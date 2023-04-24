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Вацко: Мне рассказывали, что Суркисы не видят Шовковского будущим главным тренером Динамо

Премьер-лига
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Информация на уровне слухов

Вацко: Мне рассказывали, что Суркисы не видят Шовковского будущим главным тренером Динамо

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко высказал свое мнение относительно назначения Александра Шовковского исполняющим обязанности киевского "Динамо", пока Мирча Луческу лег на операцию на ноге.

"Мне кулуарно несколько человек рассказывало, что братья Суркисы не видят Шовковского будущим главным тренером "Динамо". Я свечку не держал, пересказываю кулуарщину.

С одной стороны, Шовковского не видят будущим главным тренером "Динамо", а с другой – именно его назначают фактически исполняющим обязанности", – сказал Вацко.

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В статье: Александр Шовковский Виктор Вацко Динамо (Киев)
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Источник:
Вацко Live

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