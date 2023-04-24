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Вацко: Говорят, что задолженность по зарплате у игроков Металлиста составляет до 4-х месяцев
Правда, обещают закрыть долги до конца сезона
Фото: metalist.ua / Автор: неизвестен
У харьковского "
"Как управлять командой, игроки которой по несколько месяцев зарплату не получают? Говорят, что задолженность по зарплате у игроков первой команды составляет до 4-х месяцев
Генеральному директору "Металлиста" Валерию Григе памятник нужно поставить, что он закрывает финансовые вопросы работников клуба. Благодаря спонсорским контрактам, находит возможности, изыскивает нюансы
Но, ходят слухи, что перед командой закроют задолженности. Полностью или частично - не знаю.
Почему я верю в эти разговоры? Потому что скоро нужно будет проходить аттестаию в УПЛ на следующий сезон, и если есть задолженности, то клуб аттестацию не пройдет, честно вов сяком случае", - сказал Вацко.
Напомним, что ранее в СМИ активно обсуждался тот факт, что президент клуба Александр Ярославский якобы перестал интересоваться делами клуба и существенно сократил финансирование "Металлиста".
При этом, украинский журналист Игорь Цыганык не так давно заявлял, что
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