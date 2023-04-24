Вацко: Говорят, что задолженность по зарплате у игроков Металлиста составляет до 4-х месяцев

У харьковского " Металлиста " есть проблемы с финансированием. Об этом рассказал украинский комментатор и журналист Виктор Вацко.

"Как управлять командой, игроки которой по несколько месяцев зарплату не получают? Говорят, что задолженность по зарплате у игроков первой команды составляет до 4-х месяцев

Генеральному директору "Металлиста" Валерию Григе памятник нужно поставить, что он закрывает финансовые вопросы работников клуба. Благодаря спонсорским контрактам, находит возможности, изыскивает нюансы

Но, ходят слухи, что перед командой закроют задолженности. Полностью или частично - не знаю.

Почему я верю в эти разговоры? Потому что скоро нужно будет проходить аттестаию в УПЛ на следующий сезон, и если есть задолженности, то клуб аттестацию не пройдет, честно вов сяком случае", - сказал Вацко.