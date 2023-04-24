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Вацко: Говорят, что задолженность по зарплате у игроков Металлиста составляет до 4-х месяцев

Премьер-лига
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(1 голосов)

Правда, обещают закрыть долги до конца сезона

Вацко: Говорят, что задолженность по зарплате у игроков Металлиста составляет до 4-х месяцев

Фото: metalist.ua / Автор: неизвестен

Новина українською

У харьковского "Металлиста" есть проблемы с финансированием. Об этом рассказал украинский комментатор и журналист Виктор Вацко.

"Как управлять командой, игроки которой по несколько месяцев зарплату не получают? Говорят, что задолженность по зарплате у игроков первой команды составляет до 4-х месяцев

Генеральному директору "Металлиста" Валерию Григе памятник нужно поставить, что он закрывает финансовые вопросы работников клуба. Благодаря спонсорским контрактам, находит возможности, изыскивает нюансы

Но, ходят слухи, что перед командой закроют задолженности. Полностью или частично - не знаю.

Почему я верю в эти разговоры? Потому что скоро нужно будет проходить аттестаию в УПЛ на следующий сезон, и если есть задолженности, то клуб аттестацию не пройдет, честно вов сяком случае", - сказал Вацко.

Напомним, что ранее в СМИ активно обсуждался тот факт, что президент клуба Александр Ярославский якобы перестал интересоваться делами клуба и существенно сократил финансирование "Металлиста".

При этом, украинский журналист Игорь Цыганык не так давно заявлял, что до конца текущего сезона финансироваться харьковский клуб точно будет.

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В статье: Виктор Вацко Металлист (Харьков)
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Источник:
Вацко Live

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Комментарии (3)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
24.04.2023 в 20:33
значит, будут играть на контору
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0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
24.04.2023 в 21:04
За старою схемою - на донецьку, чи тепер вже на дніпровську контору переорієнтуються?
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.04.2023 в 21:33
не тупи! старая схема - схема лобановского: победа дома, ничья на выезде (с укр. командами)
0
0

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