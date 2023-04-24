Морская команда. УПЛ назвала лучшего игрока и тренера 22-го тура

Украинская Премьер-Лига объявила лучших игрока и тренера 22-го тура УПЛ.

По итогам опроса экспертов, в голосовании победили нападающий " Черноморца " Даниил Алефиренко и тренер одесситов Роман Григорчук.

В экспертный совет входили Леонид Буряк, Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Степан Юрчишин и Игорь Яворский.

Напомним, что в 22-м туре а"Черномореца" на выезде обыграл а"Кривбасса" со счетом 3:2, и два гола за "моряков" забил Алефиренко.