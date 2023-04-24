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Морская команда. УПЛ назвала лучшего игрока и тренера 22-го тура

Премьер-лига
(1 голосов)

Черноморец в ударе

Морская команда. УПЛ назвала лучшего игрока и тренера 22-го тура

upl.ua

Новина українською

Украинская Премьер-Лига объявила лучших игрока и тренера 22-го тура УПЛ.

По итогам опроса экспертов, в голосовании победили нападающий "Черноморца" Даниил Алефиренко и тренер одесситов Роман Григорчук.

В экспертный совет входили Леонид Буряк, Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Степан Юрчишин и Игорь Яворский.

Напомним, что в 22-м туре а"Черномореца" на выезде обыграл а"Кривбасса" со счетом 3:2, и два гола за "моряков" забил Алефиренко.

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В статье: Роман Григорчук Черноморец (Одесса) Данил Алефиренко
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Источник:
УПЛ

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