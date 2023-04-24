  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вацко: Когда Кабаев пришел в Динамо, на тренировках все просто кайфовали от его футбола
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вацко: Когда Кабаев пришел в Динамо, на тренировках все просто кайфовали от его футбола

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Но тренировка одно, а ответственность матчей – другое.

Вацко: Когда Кабаев пришел в Динамо, на тренировках все просто кайфовали от его футбола

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал о игровых качествах хавбека "Динамо" Владислава Кабаева.

"Информация из разных источников, близких к команде. Когда Кабаев пришел в "Динамо", на тренировках все просто кайфовали от его футбола. На фоне того, что он демонстрировал – не угадывались его предшественники. Ни Де Пена, ни Вербич.

Но тренировка одно, а ответственность матчей – другое. Несколько неудачных игр, шквал критики – и все, погас психологически парень", - сказал Вацко.

Отметим, что 27-летний Кабаев в этом сезоне провел 20 матчей за "Динамо", результативными действиями не отличился.

По теме
yellow-arrow
Отказ Шахтера действовать с позиции силы, (не)фартовые цифры Барсы. Обзор главных матчей выходных
yellow-arrow
Алефиренко: Ротань продвигает свою философию футбола
yellow-arrow
Морская команда. УПЛ назвала лучшего игрока и тренера 22-го тура
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виктор Вацко Динамо (Киев) Владислав Кабаев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Вацко Live

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kipoperm (kiev)
24.04.2023 в 23:02
Открытый поиск сeкc партнеров в вашем городе и по интересам, все анонимно и пока что беcплатно. Реально крутая штука, пользуйся ------> vinci.tk/xclub
Ответить
0
0
kukarekin (Одесса)
24.04.2023 в 22:31
В дриблинге хорош всегда был. И все на этом, бить точно по воротам так и не научился, крайне низкая реализация моментов. Не пойму за что его взяла к себе суркисня?
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде