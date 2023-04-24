Вацко: Когда Кабаев пришел в Динамо, на тренировках все просто кайфовали от его футбола

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал о игровых качествах хавбека " Динамо " Владислава Кабаева.

"Информация из разных источников, близких к команде. Когда Кабаев пришел в "Динамо", на тренировках все просто кайфовали от его футбола. На фоне того, что он демонстрировал – не угадывались его предшественники. Ни Де Пена, ни Вербич.

Но тренировка одно, а ответственность матчей – другое. Несколько неудачных игр, шквал критики – и все, погас психологически парень", - сказал Вацко.