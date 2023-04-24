Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вацко: Когда Кабаев пришел в Динамо, на тренировках все просто кайфовали от его футбола
Но тренировка одно, а ответственность матчей – другое.
Фото: ФК Динамо Киев
Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал о игровых качествах хавбека "
"Информация из разных источников, близких к команде. Когда Кабаев пришел в "Динамо", на тренировках все просто кайфовали от его футбола. На фоне того, что он демонстрировал – не угадывались его предшественники. Ни Де Пена, ни Вербич.
Но тренировка одно, а ответственность матчей – другое. Несколько неудачных игр, шквал критики – и все, погас психологически парень", - сказал Вацко.
Отметим, что 27-летний Кабаев в этом сезоне провел 20 матчей за "Динамо", результативными действиями не отличился.
Популярное сейчас
- Павелко: К июньским матчам сборную Украины будет готовить новый главный тренер
- УПЛ. Днепр-1 - Рух 3:2. Выстраданное счастье, или Не триумфальное возвращение Валефа
- "Это уже вторая повестка за время войны". Алиев пожаловался на работу военкомата
- Динамо – Шахтер 1:1. Видео голов и обзор матча
- Ребров, Зинченко, Яремчук и Ярмоленко купили флаг АЗОВА за 2,3 миллиона гривен. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная подруга звездного одноклубника Мудрика в Челси. ФОТО