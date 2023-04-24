Дедишин грубо среагировал на реплику представителя Днепра-1, адресованную не ему. А теперь еще и обвиняет журналиста

Поединок 22-го тура УПЛ, в котором "Днепр-1" в Ужгороде обыграл "Рух" (3:2), не мог завершиться гладко.

Как сообщает журналист UA-Футбол Игорь Семйон, во время матча представитель львовского клуба "наехал" на представителя днепрян.

По данным источника, представитель днепрян в разговоре с соседом по месту высказал свое мнение об одном из игровых эпизодов. В свою очередь Дедишин подслушал чужой разговор и остро среагировал на реплику, адресованную не ему, переходя на личности. Имя представителя "Днепра-1" не называется.

Тем не менее, чуть позже Дедишин "сделал исключение" и в традиционном для украинского футбола стиле ДАртаньяна для "Украинского футбола" все-таки решил прокомментировать эпизод.

"Обычно такой бред не комментирую. Но на этот раз сделаю исключение. Все же хотел бы, чтобы журналисты оперировали конкретными фактами, а не сплетнями. И если журналист что-то где-то услышал и пытается нарисовать сенсацию или скандал, там, где его и близко не было, то хотя бы придумывайте реальных персонажей. А то меня вспомнили, а того, с кем вроде бы была дискуссия – нет.

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И было бы хорошо автору этой публикации придерживаться журналистских стандартов – обратиться хотя бы за комментарием для раскрытия темы. В погоне за сенсацией происходит журналистика в стиле "бабка бабке сказала". Притягивать за уши какие-то непонятные события и раскручивать из этого сенсацию или скандал есть, по меньшей мере, некрасиво и некорректно. Сначала разберитесь во всем, выясните факты и обстоятельства, а потом пишите и кого-то в чем-то обвиняйте. Потому что на самом деле, в погоне за жареным, вышла очень дешевая попытка устроить скандал на ровном месте", – подытожил Дедишин.

Напомним, что в матче первого круга между командами Дедишин подрался со спортивным директором днепрян Евгением Красниковым после финального свистка.