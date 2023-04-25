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Тренер Александрии после 0:0 с Ингульцом: Все уже ждут эту победу
Кравченко отметил, что остался недоволен игрой
Фото: ФК Олександрія
Старший тренер "Александрии" Сергей Кравченко прокомментировал ничейный результат в матче 22-го тура УПЛ против "Ингульца" (0:0).
"Недоволен игрой. Надеялись на победу. Все уже ждут эту победу. Дома, дерби – но считаю, что нам очень не хватило спортивной злобы, агрессии и желания.
"Ингулец" превосходил нас по желанию, хотя это странно. Будем работать, голову не нужно опускать, через 5 дней игра.
Знали, что "Ингулец" – одна из лучших команд в этом году, которая не позволяет много у своих ворот. 80% игрового времени было на их половине, но создали очень мало голевых моментов. Это настораживает, будем работать", - сказал Кравченко.
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