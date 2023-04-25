Тренер Александрии после 0:0 с Ингульцом: Все уже ждут эту победу

Старший тренер "Александрии" Сергей Кравченко прокомментировал ничейный результат в матче 22-го тура УПЛ против "Ингульца" (0:0).

"Недоволен игрой. Надеялись на победу. Все уже ждут эту победу. Дома, дерби – но считаю, что нам очень не хватило спортивной злобы, агрессии и желания.

"Ингулец" превосходил нас по желанию, хотя это странно. Будем работать, голову не нужно опускать, через 5 дней игра.

Знали, что "Ингулец" – одна из лучших команд в этом году, которая не позволяет много у своих ворот. 80% игрового времени было на их половине, но создали очень мало голевых моментов. Это настораживает, будем работать", - сказал Кравченко.