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Тренер Александрии после 0:0 с Ингульцом: Все уже ждут эту победу

Премьер-лига
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Кравченко отметил, что остался недоволен игрой

Тренер Александрии после 0:0 с Ингульцом: Все уже ждут эту победу

Фото: ФК Олександрія

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Старший тренер "Александрии" Сергей Кравченко прокомментировал ничейный результат в матче 22-го тура УПЛ против "Ингульца" (0:0).

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"Недоволен игрой. Надеялись на победу. Все уже ждут эту победу. Дома, дерби – но считаю, что нам очень не хватило спортивной злобы, агрессии и желания.

"Ингулец" превосходил нас по желанию, хотя это странно. Будем работать, голову не нужно опускать, через 5 дней игра.

Знали, что "Ингулец" – одна из лучших команд в этом году, которая не позволяет много у своих ворот. 80% игрового времени было на их половине, но создали очень мало голевых моментов. Это настораживает, будем работать", - сказал Кравченко.

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В статье: Сергей Кравченко ФК Александрия Ингулец (Петрово)
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