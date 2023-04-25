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Олегу Гусеву - 40: что вы знаете о легенде киевского Динамо? Квиз

Премьер-лига
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Олегу Гусеву - 40: что вы знаете о легенде киевского Динамо? Квиз

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 25 апреля, легенде киевского "Динамо" Олегу Гусеву исполняется 40 лет. По этому поводу мы предлагаем проверить, насколько хорошо вы знакомы с его карьерой, пройдя наш квиз.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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