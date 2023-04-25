Шапаренко вернулся в Украину – хавбек проходил реабилитацию в Бельгии

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал о ситуации с полузащитником "Динамо" Николаем Шапаренко, который восстанавливается от травмы.

"Он много пропустил и восстанавливается после операции на крестообразных связках колена. Шапаренко все время был в Бельгии и вернулся в Украину в прошлую субботу.

Надеюсь, что скоро он приступит к тренировкам с командой, и скоро мы увидим его на поле. История с "Динамо" показывает, что именно Шапаренко жизненно необходим для киевлян. Когда он выпал, команда посыпалась", - сказал Вацко в эфире авторской программы на YouTubе.