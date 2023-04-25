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Шапаренко вернулся в Украину – хавбек проходил реабилитацию в Бельгии

Премьер-лига
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Николай готовится к возвращению в состав команды

Шапаренко вернулся в Украину – хавбек проходил реабилитацию в Бельгии

Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - Ю.Юрьев

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал о ситуации с полузащитником "Динамо" Николаем Шапаренко, который восстанавливается от травмы.

"Он много пропустил и восстанавливается после операции на крестообразных связках колена. Шапаренко все время был в Бельгии и вернулся в Украину в прошлую субботу.

Надеюсь, что скоро он приступит к тренировкам с командой, и скоро мы увидим его на поле. История с "Динамо" показывает, что именно Шапаренко жизненно необходим для киевлян. Когда он выпал, команда посыпалась", - сказал Вацко в эфире авторской программы на YouTubе.

Ранее сообщалось, что возвращение Шапаренко на поле ожидается в мае.

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В статье: Виктор Вацко Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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Источник:
Вацко Live

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