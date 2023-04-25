"Большая радость и гордость". Кастилло оценил свой переход в Шахтер

19-летний новичок "Шахтера" Дэнил Кастилло дал свое первое интервью в качестве игрока донецкого клуба.

– Для меня это большая радость и гордость - получить приглашение такого клуба, как "Шахтер". Очень приятно сделать прыжок в карьере и стать частью "горняков". Я пришел помочь команде и многому научиться. Жду начала выступлений за клуб с большим нетерпением и удовольствием.

– Как проходили переговоры и что стало ключевым в выборе в пользу "Шахтера"?

– Я всегда был спокоен и уверен в правильности своего выбора. Ответственно относился к этому и раньше, и, слава Богу, все получалось хорошо. Для меня очень важно быть в этом клубе.

– Что можешь сказать о "Шахтере"? Следил за командой в этом сезоне?

– Да, у "Шахтера" действительно замечательная команда, которая постоянно играет в Лиге чемпионов. Это очень хорошо, ведь этот турнир - мечта всех футболистов. Также я следил за текущим сезоном: знаю, что "Шахтер" идет на первом месте в чемпионате, а на выходных сыграл "эль класико". Надеюсь, вскоре смогу помогать команде на поле и участвовать в таких дерби. Это будет очень интересно и просто замечательно.

– Лично у тебя какие цели и амбиции в новом клубе?

– Я пришел с большими ожиданиями, пришел, чтобы научиться новому, развиваться и прогрессировать вместе с командой. Хочу быть полезным и внести свой вклад в победы и достижения "Шахтера". Обещаю работать максимально настроенным.

– Под каким номером будешь играть в "Шахтере"?

– Хотелось бы иметь 5 или 8, но конкретной цифры нет, я всегда играл под номером 5. Не знаю, какой будет для меня доступен.

– В Украине сейчас идет полномасштабная война. Не пугало ли это тебя?

– На самом деле нет. Когда посещал Украину, чувствовал себя хорошо. Очень обидно, что украинцы проходят через такие трудности, но я вижу, что они всегда борются день за днем, и это очень важно.

– В такое сложное время что ты мог бы сказать в поддержку украинцев?

– Продолжайте бороться! Я знаю, что в какой-то момент это прекратится и останется позади. Желаю всего наилучшего и посылаю вам все свои молитвы, — рассказал Кастилло.