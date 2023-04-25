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Форвард Металлиста 1925: Чувствовал давление из-за того, что не удавалось забить

Премьер-лига
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Бычек прервал безголевую серию в матче со "Львовом"

Форвард Металлиста 1925: Чувствовал давление из-за того, что не удавалось забить

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

Нападающий "Металлиста 1925" Константин Бычек рассказал о впечатлениях от игры против "Львова" (2:0), давление из-за необходимости голов и пожелания на день рождения.

– Как тебе игра против "Львова", это была сложная или легкая игра?

– Игра против "Львова", пожалуй, была более сложной, чем легкой. Да и вообще сейчас Чемпионат Украины такой, что каждая команда может отобрать очки у каждой. Поэтому все матчи сложные.

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– Тренеры говорили, что ты чувствовал давление из-за того, что не удавалось забить несколько матчей подряд, так ли это? На этот раз ты забил или почувствовал облегчение?

– Да, было, я немного чувствовал давление из-за того, что не удавалось забить. Почти в каждом матче у меня бывали хорошие возможности, чтобы отличиться, но, к сожалению, не получалось. Облегчение... Видимо, немножко отпустило.

– Как тебе вообще играется в качестве центрального нападающего? В первой части сезона ты играл в полузащите, в центре или на фланге. А теперь на острие. Уже чувствуешь себя комфортно, как на родной позиции или надо еще немножко практики здесь?

– В качестве центрального нападающего мне, в принципе, комфортно играть. С каждой игрой стараюсь прибавлять, становиться все лучше и лучше на этой позиции.

– На неделе у тебя был день рождения. Гол+победа - это немножко отложенный подарок? Какие спортивные пожелания получал? Возможно, каких достижений сам себе желаешь?

– Гол+победа - это, наверное, лучший подарок на день рождения. Что касается спортивных пожеланий, то чаще всего мне желали, чтобы забивал побольше голов. А сам себе желаю, конечно, максимальных достижений, - ответил Бычек.

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В статье: ФК Львов Металлист 1925 (Харьков) Константин Бычек
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Источник:
metalist1925.com

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