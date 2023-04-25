Впервые за 60 лет Динамо возглавил бывший вратарь. До Шовковского таких было еще четверо

22 апреля Мирча Луческу объявил, что идет на больничный. Во время его отсутствия обязанности главного тренера "Динамо" будет исполнять легендарный вратарь киевского клуба Александр Шовковский.

Стоит заметить, что СаШо – первый бывший вратарь, возглавивший бело-синих, с 1963 года. До него "Динамо" играло под руководством четырех экс-голкиперов.

Первым "тренером-вратарем" еще в 1928 году стал Лазарь Коген. Одесский еврей из-за хромоты не мог играть в поле, потому и занял место в воротах. Но уже в возрасте 26 лет перешел на должность руководителя команды одесских грузчиков "Местран" (тогда тренеров еще не было), которая доминировала в городских соревнованиях.

Во главе "Динамо" Коген проработал пять лет, дважды выигрывал Динамиаду советской республики (соревнования среди коллективов сообщества Динамо). Как пишут хроники, в 1933-м, чтобы выбраться из зоны Голодомора, организовал для киевской команды турне на Кавказ, во время которого поезд из Баку в Ереван пошел под откос, погибли много пассажиров из первых вагонов, тогда как динамовцы были в восьмом (хотя тоже должны были быть в первом, но проводник пересадил их дальше). По разным данным Лазер Коген погиб в Киеве во время оккупации (либо в Сырецком концлагере, либо в Бабьем Яру).

Динамо 1929. Лазарь Коген - крайний слева в нижнему ряду

Вторым динамовским тренером-вратарем был Антон Идзковский, которого можно назвать одним из первых звездных игроков в истории клуба. Его антропометрия не соответствовала амплуа, поэтому Антон разработал комплекс упражнений, чтобы нивелировать низкий рост. Он был в первом списке лучших игроков Чемпионата СССР, опубликованном в 1933-м, а в следующем году сыграл за сборную в товарищеском матче с Турцией. В составе "Динамо" становился серебряным призером в 1936-м.

Тренером "Динамо" Антон Идзковский стал сразу после войны – в 1946-м, когда команда находилась не в лучшем состоянии и в итоге заняла последнее место в высшем дивизионе, однако не была понижена в классе по решению чиновников. Впоследствии тренировал вратарей и подготовил будущих легенд Макарова, Лемешко и Банникова.

Идзковский крайний справа в составе Динамо в 1929-м

В 1950-м "Динамо" возглавил россиянин Евгений Фокин, становившийся чемпионом СССР в составе "Динамо" московского. Но особых успехов как тренер не добился – под его руководством киевляне финишировали 13-ми.

Наконец, последним перед Шовковским тренером-вратарем был другой легендарный голкипер "Динамо" Анатолий Зубрицкий, который защищал рамку киевской команды с 1944-го по 1952-й и наверняка мог бы дольше, если бы не тяжелая травма. После завершения карьеры учился в школе тренеров, работал помощником Ошенкова, в частности, отвечал за дубль, в котором начинали Лобановский, Базилевич, Трояновский и Биба.

Анатолий Зубрицкий

До того, как возглавить "Динамо", тренировал сначала "Черноморец", а затем "Днепр". Однако летом 1963-го по указанию первого секретаря обкома партии Щербицкого был переведен в Киев, где должен был спасти команду от вылета. И действительно под его руководством игра "Динамо" существенно улучшилась, что позволило в итоге финишировать девятыми. Однако во главе "Динамо" Анатолий Зубрицкий не остался, поскольку уже было договорено, что с начала 1964-го киевский клуб примет Виктор Маслов. Анатолий Федорович вернулся в "Днепр", а затем работал с "Кривбассом", "Таврией" и снова "Черноморцем".

Будет Шовковский временным решением или все же ему удастся преодолеть обстоятельства и вернуть "Динамо" на высокий уровень, как это недавно удалось, например, Сергею Реброву, увидим все совсем скоро.