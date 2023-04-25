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Маркевич: Если Шовковский даст результат, то должен остаться главным тренером Динамо

Премьер-лига
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Если он использует свой шанс, значит справился

Маркевич: Если Шовковский даст результат, то должен остаться главным тренером Динамо

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Известный украинский тренер Мирон Маркевич в интервью "Український футбол" поделился мыслями относительно назначения Александра Шовковского исполняющим обязанности киевского "Динамо", пока Мирча Луческу будет восстанавливаться после операции.

– Назначили и назначили, время покажет. Все будет зависеть от результата. Если у Шовковского все пойдет нормально, то пусть работает себе дальше. Почему бы и не дать ему шанс.

– Может ли вратарь быть хорошим главным тренером?

– Ну а почему нет? Например, вратарь Лемешко стал хорошим тренером.

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– Это скорее исключение из правил.

– Посмотрим, Шовковскому нужно время. Я считаю, что если он даст результат, то должен остаться главным тренером "Динамо". Александр работал со многими тренерами, начиная с Лобановского. Он взял что-то от них и, наверное, имеет свое. Если Шовковский использует свой шанс, значит, он справился.

– Шовковский работал в штабе Шевченко, а потом Петракова в сборной Украины, но никто толком не знает, за что он там отвечал. Может, вы знаете - как глава Комитета сборных в прошлом?

– Нет, я не знаю. Но ничего плохого он там точно не сделал. Наоборот, при Шевченко сборная была на достойном уровне, при Петракове также было несколько неплохих игр. Шовковскому нужно дать время. Он коренной динамовец, так пусть работает, - подытожил Маркевич.

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В статье: Александр Шовковский Мирон Маркевич Динамо (Киев)
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