Классика на уровне критики, или Выходим из комы? Акценты зрителя на играх 22-го тура УПЛ

Если сравнивать с предыдущими этот тур, безусловно, выделялся в лучшую сторону. После полуторамесячной безнадеги мы увидели таки-да, футбол во многих матчах. Напомню, что УПЛ весной начала за здравие, но затем последовали пять унылых туров кряду, чего мне, если честно, в прошлом уже и не припомнить. И вот – зачетный тур.

Тур, за который не стыдно, сказал бы я, если бы в нем не было неклассического Класичного. Когда мы учились в школе, частенько вместо чтения произведений классиков ограничивались выжимками из них в учебнике, именуемом хрестоматией. То, что показали нам "Динамо" с "Шахтером", это даже не хрестоматия.

Это скорее критика – другой учебник, в котором скупо описывался сюжет романа или повести, и давалась его критическая оценка. Что ж, думаю, оценка здесь у всех совпала, и критики – хоть отбавляй.

А на общей картине результатов тура радуют глаз сразу три результативных игры, завершившихся с одинаковым счетом. Еще три поединка закончились вничью. Также любопытно то, что стартовал и финишировал тур самыми невзрачными встречами, а в субботу, воскресенье и понедельник один из матчей был непременно на ура.

Но я, напомню, привожу здесь результаты в порядке занимаемых мест в таблице.

Динамо – Шахтер 1:1

Днепр-1 – Рух 3:2

Колос – Заря 0:1

Александрия – Ингулец 0:0

Ворскла – Металлист 3:2

Кривбасс – Черноморец 2:3

Львов – Металлист 1925 0:2

Верес – Минай 1:1

Зрелищность. Благая весть – по-настоящему интересно смотрелась аж половина матчей тура. Кроме трех игр, богатых на голы, я бы отметил и поединок в Ровно. В Кривом Роге "подгулял" первый тайм, а у "Днепра-1" с "Рухом" - второй, но на восприятии матчей в целом это не отразилось. А самой содержательной назвал бы игру в Полтаве – там было на что посмотреть даже без четырех пенальти.

Туда-сюда терпимо выглядели встречи во Львове и Киеве (если забыть о статусе гвоздя программы для последней). И откровенно не смотрелись матчи в Ковалевке, и особенно в Александрии.

Интрига. Просто праздник какой-то!!! Правда, в некоторых случаях надо было дотерпеть до конца, как это вынужден был делать я, но во всех без исключения восьми играх судьба результата решалась буквально в последнюю четверть часа.

Судите сами, если раньше всего занавес упал в Кривом Роге, а произошло это на 77-й минуте, когда Алефиренко принес победу "Черноморцу". Минутой позже Попов мог спасти от поражения "Колос", но промахнулся по воротам "Зари". Лишь второй гол "Металлиста 1925", забитый Капинусом на 84-й минуте, успокоил "Львов". И на этой же минуте Романюк еще мог принести ничью "Металлисту" в Полтаве, однако не попал в створ.

В другой половине поединков свечи задували уже в компенсированное время. 1-я "лишняя" минута – Бандура парирует удар С. Шарая в Ровно и уводит от поражения "Минай". 2-я – аналогичным образом Билык спасает "Ингулец" после удара Третьякова в Александрии. 3-я – Когут приносит победу "Днепру-1" над "Рухом". И, наконец, 4-я – Нещерет справляется с ударом Бондаря, сохранив ничью для "Динамо" во встрече с "Шахтером".

Воистину неслыханное пиршество интриги. Что правда, то правда.

Логика. И здесь абсолютно закономерно, на мой взгляд, завершилась ровно половина матчей.

В первую очередь, это относится к Александрии, где соперники на голы элементарно не "наиграли". Считаю справедливой и ничью в Ровно, причем, пожалуй, именно с таким счетом. Никто не был достоин победы и в Киеве, только больше были бы к лицу участникам Класичного нули на табло. Ну и "Заря", наверное, все-таки в совокупности заслужила свое минимальное преимущество в счете.

По соображениям логики соотношения голевых моментов, "Днепр-1" должен был выигрывать с большим счетом, а "Металлист 1925" - с меньшим. По этому же критерию в Полтаве и Кривом Роге логичнее смотрелся бы ничейный исход.

Судейство. И тут нам было о чем посудачить с коллегой Юстасом. Пойдем в хронологическом порядке.

"Колос" - "Заря". 66-я минута, при 0:1 – нет второго предупреждения Золотову ("Колос"): "Явная ошибка – тактический фол, желтая карточка. Срыв явной атаки соперника, где игрок выходит на открытое пространство". Рефери: Козык.

"Верес" - "Минай". 34-я минута, при 0:0 – нет удаления вратаря гостей Бандуры: "Ассистент в этом моменте безнадежно отстал. Но, судя по проекции мяча на повторе – как минимум линия штрафной, играем дальше".

"Ворскла" - "Металлист". 30-я минута, при 1:1 – нет удаления вратаря гостей Ермолова при назначении пенальти: "Когда ввели отмену "фола последней надежды" в штрафной при попытке сыграть в мяч для игроков, то же самое и для вратарей. Поэтому решение правильное".

45+1-я минута, при 2:1 – пенальти в ворота гостей: "Посмотрел все повторы несколько раз. Не понял все равно. Как по мне – пенальти не было".

51-я минута, при 3:1 – не засчитанный гол Степанюка ("Ворскла"): "Вне игры" не было, чистый гол". Рефери: Омельченко.

"Динамо" - "Шахтер". 44-я минута, при 0:1 – не назначенный пенальти в ворота гостей за игру рукой Ракицкого: "Мяч попал вроде бы в выставленную немного руку. Но за ней был корпус, поэтому она не увеличивала объем тела".

55-я минута, при 0:1 – нет удаления Бондаренко ("Шахтер") за фол против Ваната: "60 на 40 в пользу желтой карточки. Мог и красную дать, но был ВАР, поэтому соглашусь с судьей".

"Львов" - "Металлист 1925": 78-я минута, при 0:1 – не назначенный пенальти в ворота гостей за фол Сидоренко на Эсеоле: "Ну, скажем так: скорее да, чем нет. Просто как-то вскользь удар вратаря пришелся. Я бы тоже не ставил. В динамике не смотрелся. Только на повторе".

"Днепр-1" - "Рух": 88-я минута, при 2:2 – не назначенный пенальти в ворота гостей за игру рукой: "Чистый пенальти. Рука вверху, увеличивает объем тела". Рефери: Дердо.

Итак, мы установили рекорд блога по количеству рассмотренных эпизодов арбитража.

Примерно в половине случаев судьи, по мнению Юстаса, могли ошибаться.

Но лишь в двух матчах это могло отразиться на результате. Причем, в Полтаве арбитры ошибались в обе стороны. Что пока не дает возможности говорить о систематическом "удушении" "Металлиста". А "Львову", возможно, элементарно не повезло с отсутствием ВАРа. Да и то не факт.

Везение. Счастливчик тура – "Черноморец". На 74-й минуте, при счете 2:2, его кипер Непогодов перевел мяч в перекладину после удара Микитышина. А три минуты спустя будет забит победный гол одесситов.

Невероятно повезло "Руху" со вторым голом, который им великодушно пожаловал вратарь днепрян Валеф. Счет сравнялся, но в итоге дивидендов с этого поиметь не удалось. Как, впрочем, и другой львовской команде, которую спасла перекладина после удара харьковчанина Русина, при счете 0:1.

Личности. Две явно доминировавшие фигуры в этом туре, по моим наблюдениям – Сефери из "Ворсклы" и Пихаленок из "Днепра-1". Минимальное преимущество в этот раз отдал бы полтавчанину. В тройку самых ярких включил бы также и его одноклубника Степанюка.

Затем идут Русин из "Металлиста 1925" и Кузык из "Черноморца". После них – Близниченко ("Верес") и днепрянин Довбик. С точки зрения эффективности явно выделяется одессит Алефиренко. Упомянул бы в этом списке также Романюка из "Металлиста".

Наибольшее количество важных сэйвов на счету вратаря "Металлиста" Ермолова, в том числе взявшего пенальти. К слову, четыре 11-метровых удара, поставленных в течение 37 минут – уникальное достижение тура в этой полтавской игре.

Симпатии. Очень впечатлил "Днепр-1", правда, подсдувшийся после перерыва. И все же, это был явный лидер тура по количеству острых моментов у ворот. Следующей назову "Ворсклу". Понравился и "Металлист". Уже традиционно неплох был "Верес". Радует, что по праву могу причислить сюда и "Черноморец".

Хуже всех, как по мне, в атаке смотрелся "Колос". Немногим лучше выглядел "Ингулец". А в тройку худших войдет "Динамо". "Рух" вроде как и забил дважды, но оба раза при ненавязчивой помощи соперников, и больше не создал ровным счетом ничего.

Таблица. Итак, "Днепр-1" приблизился к лидеру чемпионата, при волнующей перспективе успеха в последнем не доигранном матче сезона, что позволит подобраться к "Шахтеру" практически вплотную.

Вместе с тем, "Заря" пока не отпускает команду Кучера, продолжая претендовать на второе место и квалифайн Лиги чемпионов. Тогда как "Динамо" поотстало от команды ван Леувена.

"Александрия" продолжает щедро разбрасываться очками, что делает все более реальными шансы на зону Европы для ее преследователей. К слову, мы много говорим о небывалой интриге в УПЛ этого сезона. Но когда команда, занимающая "вкусное" место, теряет 14 очков в восьми матчах, а ее никто до сих пор не достал – это как?

При сохранении же подобной тенденции наиболее перспективным из преследователей команды Ротаня видится "Ворскла", планомерно поднимающаяся вверх в последних турах. Парадокс: она же единственная, у кого александрийцам в этом году удалось выиграть.

"Ингулец" выкарабкивается из зоны риска. Опасная трясина все глубже засасывает "Львов". Шестерка команд между ними с разным успехом балансирует на ее поверхности.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 22 16 5 1 53-16 +37 53 2 СК Днепр-1 21 15 3 3 46-19 +27 48 3 Заря 22 14 4 4 45-27 +18 46 4 Динамо 22 12 5 5 31-18 +13 41 5 ФК Александрия 21 8 10 3 33-26 +7 34 6 Колос 22 8 6 8 19-21 -2 30 7 Ворскла 22 8 5 9 27-30 -3 29 8 Кривбасс 22 8 4 10 19-26 -7 28 9 Ингулец 22 7 5 10 20-24 -4 26 10 Металлист 1925 22 5 10 7 19-34 -15 25 11 Черноморец 22 5 8 9 22-29 -7 23 12 ФК Минай 22 5 7 10 16-26 -10 22 13 Верес 22 5 6 11 27-34 -7 21 14 Металлист 22 4 7 11 24-36 -12 19 15 Рух 22 4 7 11 22-34 -12 19 16 ФК Львов 22 3 4 15 16-39 -23 13

Анонсы. Будет любопытно понаблюдать за поединком "Кривбасса" с "Александрией". В случае победы команды Вернидуба гости наконец-то могут оказаться в пределах прямой досягаемости. Это в смысле таблицы.

Если же говорить о визуальных предпочтениях, то меня больше привлекает вывеска "Заря" - "Черноморец". И чисто интуитивно чем-то потихонечку заманивает встреча "Металлиста" с "Динамо". Опять же, дебют Шовковского…

Но самое главное, это чтобы мы таки вышли из затяжной весенней комы. Есть робкая надежда на то, что нам все-таки в реанимацию. Сестрица, так что там все-таки врач сказал?..