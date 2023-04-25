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Классика на уровне критики, или Выходим из комы? Акценты зрителя на играх 22-го тура УПЛ
Авторский обзор матчей чемпионата Украины
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Если сравнивать с предыдущими этот тур, безусловно, выделялся в лучшую сторону. После полуторамесячной безнадеги мы увидели таки-да, футбол во многих матчах. Напомню, что УПЛ весной начала за здравие, но затем последовали пять унылых туров кряду, чего мне, если честно, в прошлом уже и не припомнить. И вот – зачетный тур.
Тур, за который не стыдно, сказал бы я, если бы в нем не было неклассического Класичного. Когда мы учились в школе, частенько вместо чтения произведений классиков ограничивались выжимками из них в учебнике, именуемом хрестоматией. То, что показали нам "Динамо" с "Шахтером", это даже не хрестоматия.
Это скорее критика – другой учебник, в котором скупо описывался сюжет романа или повести, и давалась его критическая оценка. Что ж, думаю, оценка здесь у всех совпала, и критики – хоть отбавляй.
А на общей картине результатов тура радуют глаз сразу три результативных игры, завершившихся с одинаковым счетом. Еще три поединка закончились вничью. Также любопытно то, что стартовал и финишировал тур самыми невзрачными встречами, а в субботу, воскресенье и понедельник один из матчей был непременно на ура.
Но я, напомню, привожу здесь результаты в порядке занимаемых мест в таблице.
- Динамо – Шахтер 1:1
- Днепр-1 – Рух 3:2
- Колос – Заря 0:1
- Александрия – Ингулец 0:0
- Ворскла – Металлист 3:2
- Кривбасс – Черноморец 2:3
- Львов – Металлист 1925 0:2
- Верес – Минай 1:1
Зрелищность. Благая весть – по-настоящему интересно смотрелась аж половина матчей тура. Кроме трех игр, богатых на голы, я бы отметил и поединок в Ровно. В Кривом Роге "подгулял" первый тайм, а у "Днепра-1" с "Рухом" - второй, но на восприятии матчей в целом это не отразилось. А самой содержательной назвал бы игру в Полтаве – там было на что посмотреть даже без четырех пенальти.
Туда-сюда терпимо выглядели встречи во Львове и Киеве (если забыть о статусе гвоздя программы для последней). И откровенно не смотрелись матчи в Ковалевке, и особенно в Александрии.
Интрига. Просто праздник какой-то!!! Правда, в некоторых случаях надо было дотерпеть до конца, как это вынужден был делать я, но во всех без исключения восьми играх судьба результата решалась буквально в последнюю четверть часа.
Судите сами, если раньше всего занавес упал в Кривом Роге, а произошло это на 77-й минуте, когда Алефиренко принес победу "Черноморцу". Минутой позже Попов мог спасти от поражения "Колос", но промахнулся по воротам "Зари". Лишь второй гол "Металлиста 1925", забитый Капинусом на 84-й минуте, успокоил "Львов". И на этой же минуте Романюк еще мог принести ничью "Металлисту" в Полтаве, однако не попал в створ.
В другой половине поединков свечи задували уже в компенсированное время. 1-я "лишняя" минута – Бандура парирует удар С. Шарая в Ровно и уводит от поражения "Минай". 2-я – аналогичным образом Билык спасает "Ингулец" после удара Третьякова в Александрии. 3-я – Когут приносит победу "Днепру-1" над "Рухом". И, наконец, 4-я – Нещерет справляется с ударом Бондаря, сохранив ничью для "Динамо" во встрече с "Шахтером".
Воистину неслыханное пиршество интриги. Что правда, то правда.
Логика. И здесь абсолютно закономерно, на мой взгляд, завершилась ровно половина матчей.
В первую очередь, это относится к Александрии, где соперники на голы элементарно не "наиграли". Считаю справедливой и ничью в Ровно, причем, пожалуй, именно с таким счетом. Никто не был достоин победы и в Киеве, только больше были бы к лицу участникам Класичного нули на табло. Ну и "Заря", наверное, все-таки в совокупности заслужила свое минимальное преимущество в счете.
По соображениям логики соотношения голевых моментов, "Днепр-1" должен был выигрывать с большим счетом, а "Металлист 1925" - с меньшим. По этому же критерию в Полтаве и Кривом Роге логичнее смотрелся бы ничейный исход.
Судейство. И тут нам было о чем посудачить с коллегой Юстасом. Пойдем в хронологическом порядке.
"Колос" - "Заря". 66-я минута, при 0:1 – нет второго предупреждения Золотову ("Колос"): "Явная ошибка – тактический фол, желтая карточка. Срыв явной атаки соперника, где игрок выходит на открытое пространство". Рефери: Козык.
"Верес" - "Минай". 34-я минута, при 0:0 – нет удаления вратаря гостей Бандуры: "Ассистент в этом моменте безнадежно отстал. Но, судя по проекции мяча на повторе – как минимум линия штрафной, играем дальше".
"Ворскла" - "Металлист". 30-я минута, при 1:1 – нет удаления вратаря гостей Ермолова при назначении пенальти: "Когда ввели отмену "фола последней надежды" в штрафной при попытке сыграть в мяч для игроков, то же самое и для вратарей. Поэтому решение правильное".
45+1-я минута, при 2:1 – пенальти в ворота гостей: "Посмотрел все повторы несколько раз. Не понял все равно. Как по мне – пенальти не было".
51-я минута, при 3:1 – не засчитанный гол Степанюка ("Ворскла"): "Вне игры" не было, чистый гол". Рефери: Омельченко.
"Динамо" - "Шахтер". 44-я минута, при 0:1 – не назначенный пенальти в ворота гостей за игру рукой Ракицкого: "Мяч попал вроде бы в выставленную немного руку. Но за ней был корпус, поэтому она не увеличивала объем тела".
55-я минута, при 0:1 – нет удаления Бондаренко ("Шахтер") за фол против Ваната: "60 на 40 в пользу желтой карточки. Мог и красную дать, но был ВАР, поэтому соглашусь с судьей".
"Львов" - "Металлист 1925": 78-я минута, при 0:1 – не назначенный пенальти в ворота гостей за фол Сидоренко на Эсеоле: "Ну, скажем так: скорее да, чем нет. Просто как-то вскользь удар вратаря пришелся. Я бы тоже не ставил. В динамике не смотрелся. Только на повторе".
"Днепр-1" - "Рух": 88-я минута, при 2:2 – не назначенный пенальти в ворота гостей за игру рукой: "Чистый пенальти. Рука вверху, увеличивает объем тела". Рефери: Дердо.
Итак, мы установили рекорд блога по количеству рассмотренных эпизодов арбитража.
Примерно в половине случаев судьи, по мнению Юстаса, могли ошибаться.
Но лишь в двух матчах это могло отразиться на результате. Причем, в Полтаве арбитры ошибались в обе стороны. Что пока не дает возможности говорить о систематическом "удушении" "Металлиста". А "Львову", возможно, элементарно не повезло с отсутствием ВАРа. Да и то не факт.
Везение. Счастливчик тура – "Черноморец". На 74-й минуте, при счете 2:2, его кипер Непогодов перевел мяч в перекладину после удара Микитышина. А три минуты спустя будет забит победный гол одесситов.
Невероятно повезло "Руху" со вторым голом, который им великодушно пожаловал вратарь днепрян Валеф. Счет сравнялся, но в итоге дивидендов с этого поиметь не удалось. Как, впрочем, и другой львовской команде, которую спасла перекладина после удара харьковчанина Русина, при счете 0:1.
Личности. Две явно доминировавшие фигуры в этом туре, по моим наблюдениям – Сефери из "Ворсклы" и Пихаленок из "Днепра-1". Минимальное преимущество в этот раз отдал бы полтавчанину. В тройку самых ярких включил бы также и его одноклубника Степанюка.
Затем идут Русин из "Металлиста 1925" и Кузык из "Черноморца". После них – Близниченко ("Верес") и днепрянин Довбик. С точки зрения эффективности явно выделяется одессит Алефиренко. Упомянул бы в этом списке также Романюка из "Металлиста".
Наибольшее количество важных сэйвов на счету вратаря "Металлиста" Ермолова, в том числе взявшего пенальти. К слову, четыре 11-метровых удара, поставленных в течение 37 минут – уникальное достижение тура в этой полтавской игре.
Симпатии. Очень впечатлил "Днепр-1", правда, подсдувшийся после перерыва. И все же, это был явный лидер тура по количеству острых моментов у ворот. Следующей назову "Ворсклу". Понравился и "Металлист". Уже традиционно неплох был "Верес". Радует, что по праву могу причислить сюда и "Черноморец".
Хуже всех, как по мне, в атаке смотрелся "Колос". Немногим лучше выглядел "Ингулец". А в тройку худших войдет "Динамо". "Рух" вроде как и забил дважды, но оба раза при ненавязчивой помощи соперников, и больше не создал ровным счетом ничего.
Таблица. Итак, "Днепр-1" приблизился к лидеру чемпионата, при волнующей перспективе успеха в последнем не доигранном матче сезона, что позволит подобраться к "Шахтеру" практически вплотную.
Вместе с тем, "Заря" пока не отпускает команду Кучера, продолжая претендовать на второе место и квалифайн Лиги чемпионов. Тогда как "Динамо" поотстало от команды ван Леувена.
"Александрия" продолжает щедро разбрасываться очками, что делает все более реальными шансы на зону Европы для ее преследователей. К слову, мы много говорим о небывалой интриге в УПЛ этого сезона. Но когда команда, занимающая "вкусное" место, теряет 14 очков в восьми матчах, а ее никто до сих пор не достал – это как?
При сохранении же подобной тенденции наиболее перспективным из преследователей команды Ротаня видится "Ворскла", планомерно поднимающаяся вверх в последних турах. Парадокс: она же единственная, у кого александрийцам в этом году удалось выиграть.
"Ингулец" выкарабкивается из зоны риска. Опасная трясина все глубже засасывает "Львов". Шестерка команд между ними с разным успехом балансирует на ее поверхности.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Шахтер
|22
|16
|5
|1
|53-16
|+37
|53
|2
|СК Днепр-1
|21
|15
|3
|3
|46-19
|+27
|48
|3
|Заря
|22
|14
|4
|4
|45-27
|+18
|46
|4
|Динамо
|22
|12
|5
|5
|31-18
|+13
|41
|5
|ФК Александрия
|21
|8
|10
|3
|33-26
|+7
|34
|6
|Колос
|22
|8
|6
|8
|19-21
|-2
|30
|7
|Ворскла
|22
|8
|5
|9
|27-30
|-3
|29
|8
|Кривбасс
|22
|8
|4
|10
|19-26
|-7
|28
|9
|Ингулец
|22
|7
|5
|10
|20-24
|-4
|26
|10
|Металлист 1925
|22
|5
|10
|7
|19-34
|-15
|25
|11
|Черноморец
|22
|5
|8
|9
|22-29
|-7
|23
|12
|ФК Минай
|22
|5
|7
|10
|16-26
|-10
|22
|13
|Верес
|22
|5
|6
|11
|27-34
|-7
|21
|14
|Металлист
|22
|4
|7
|11
|24-36
|-12
|19
|15
|Рух
|22
|4
|7
|11
|22-34
|-12
|19
|16
|ФК Львов
|22
|3
|4
|15
|16-39
|-23
|13
Анонсы. Будет любопытно понаблюдать за поединком "Кривбасса" с "Александрией". В случае победы команды Вернидуба гости наконец-то могут оказаться в пределах прямой досягаемости. Это в смысле таблицы.
Если же говорить о визуальных предпочтениях, то меня больше привлекает вывеска "Заря" - "Черноморец". И чисто интуитивно чем-то потихонечку заманивает встреча "Металлиста" с "Динамо". Опять же, дебют Шовковского…
Но самое главное, это чтобы мы таки вышли из затяжной весенней комы. Есть робкая надежда на то, что нам все-таки в реанимацию. Сестрица, так что там все-таки врач сказал?..
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