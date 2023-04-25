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УЕФА поздравил Олега Гусева, вспомнив его гол в ворота Манчестер Сити – ВИДЕО
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25 апреля 40-летний юбилей отмечает Олег Гусев – знаковый игрок в новейшей истории киевского "Динамо".
За бело-синих он отыграл 443 матча, в которых забил 96 голов. Кроме того, на его счету 13 результативных ударов в 98 матчах за сборную Украины.
Олег по пять раз выигрывал чемпионат и Кубок Украины.
Неудивительно, что такого игрока поздравила пресс-служба УЕФА, которая в честь юбиляра вспомнила его гол в ворота "Манчестер Сити". Дело было в 1/8 финала Лиги Европы в сезоне 2010/2011. В Киеве "Динамо" победило 2:0, один из мячей именно на счету Гусева. В Англии киевляне проиграли 0:1, поэтому вышли в четвертьфинал, где уступили "Браге".
Сегодня 40-летний юбилей отмечает экс-полузащитник киевского "Динамо" Олег Гусев! ????????— УЕФА (@UEFAcom_ru) April 25, 2023
2011
Ман Сити#ЛигаЕвропы pic.twitter.com/tUmNKN8bVB
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