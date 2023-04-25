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Маркевич: У нас, кроме Бущана, нет хороших вратарей
Может быть, еще Трубин
Фото: ФК Рух
Известный украинский тренер Мирон Маркевич недвоолен уровнем современных украинских голкиперов.
– Вратарь "Днепра-1" Макс Валеф допустил грубую ошибку в матче с "Рухом". Может быть, Кучеру нужно доверять Владиславу Рыбаку пост номер 1, который до этого отстоял в рамках пяти матчей подряд?
– Давайте скажем честно. У нас, кроме Бущана, нет хороших вратарей. Может быть, еще Трубин. Ризнык – талантливый голкипер хорошего уровня, но пока не получает времени в "Шахтере", там играет Трубин. Вратарь – это такая позиция, где нужно время, чтобы получить опыт.
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