Маркевич: У нас, кроме Бущана, нет хороших вратарей

Известный украинский тренер Мирон Маркевич недвоолен уровнем современных украинских голкиперов.

– Вратарь "Днепра-1" Макс Валеф допустил грубую ошибку в матче с "Рухом". Может быть, Кучеру нужно доверять Владиславу Рыбаку пост номер 1, который до этого отстоял в рамках пяти матчей подряд?

– Давайте скажем честно. У нас, кроме Бущана, нет хороших вратарей. Может быть, еще Трубин. Ризнык – талантливый голкипер хорошего уровня, но пока не получает времени в "Шахтере", там играет Трубин. Вратарь – это такая позиция, где нужно время, чтобы получить опыт.