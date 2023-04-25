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Маркевич: У нас, кроме Бущана, нет хороших вратарей

Премьер-лига
(1 голосов)

Может быть, еще Трубин

Маркевич: У нас, кроме Бущана, нет хороших вратарей

Фото: ФК Рух

Новина українською

Известный украинский тренер Мирон Маркевич недвоолен уровнем современных украинских голкиперов.

– Вратарь "Днепра-1" Макс Валеф допустил грубую ошибку в матче с "Рухом". Может быть, Кучеру нужно доверять Владиславу Рыбаку пост номер 1, который до этого отстоял в рамках пяти матчей подряд?

– Давайте скажем честно. У нас, кроме Бущана, нет хороших вратарей. Может быть, еще Трубин. Ризнык – талантливый голкипер хорошего уровня, но пока не получает времени в "Шахтере", там играет Трубин. Вратарь – это такая позиция, где нужно время, чтобы получить опыт.

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В статье: Мирон Маркевич Георгий Бущан Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Комментарии (1)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
25.04.2023 в 17:40
Оце чи не вперше погоджуюсь з Маркевичем: так, окрім Бущана немає у нас справді класних і стабільних воротарів.
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