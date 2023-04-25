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Маркевич: В Металлисте просто некому играть. Тут и Моуринью, Клопп или Гвардиола ничего не сделают

Премьер-лига
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Без Ярославского у команды мало шансов

Маркевич: В Металлисте просто некому играть. Тут и Моуринью, Клопп или Гвардиола ничего не сделают

instagram.com/fcmetalist

Новина українською

Известный украинский тренер Мирон Маркевич высказал свое мнение относительно проблем в стане не чужих для него "Руха" и "Металлиста".

–Что сейчас происходит с "Металлистом" и "Рухом", которые не побеждают уже долгое время и находятся в зоне вылета?

– Что тут говорить? Такой инфраструктуры и условий как в "Рухе" нет ни у кого в Украине и на постсоветском пространстве. У "Руха"много талантливой молодежи, но им нужно время.

В "Металлисте" ушли Кучер и Красников, которые были знаковыми людьми для команды. Я не знаю, что у "Металлиста" сейчас с финансированием и кто вообще финансирует клуб. Я очень не хочу, чтобы "Металлист" и "Рух" вылетели из УПЛ, но пока ситуация сложная.

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– Со стороны кажется, что Ярославский потерял интерес к футболу. А как вы думаете?

– Я не знаю, как сейчас, но я помню совсем другого Ярославского. Он тогда жил футболом, вкладывал в команду хорошие деньги и был результат. Может быть, сегодня он отошел от футбола.

– Может ли "Металлист" существовать без Ярославского?

– Думаю, без него у "Металлиста" ничего не получится.

– Многие не поняли назначения на должность главного тренера Перицы Огненовича.

– Пора вещи называть своими именами. Здесь дело не в тренерах, в "Металлисте" просто некому играть. И Огненович, Моуринью, Клопп или Гвардиола здесь ничего не сделают. Те игроки, которые были лицом "Металлиста", ушли в "Днепр-1", который хочет выиграть чемпионат. Сейчас в харьковской команде некому играть.

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В статье: Мирон Маркевич Рух (Львов) Металлист (Харьков)
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