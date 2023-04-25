С ван Леувеном Заря проводит свой наиболее продуктивный сезон в УПЛ

В текущем сезоне во главе с Патриком ван Леувеном луганская " Заря " выиграла 63,63% своих матчей. И пока что это лучший показатель команды в истории.

Весной команда выиграла шесть из семи матчей чемпионата Украины и существенно улучшила как свое турнирное положение, так и статистические показатели. По проценту выигранных матчей луганчане проводят лучший сезон в элитном дивизионе. Интересно, что в топ-5 входят четыре последних сезона "Зари" в УПЛ.

В общей сложности "Заря" в 2023 году потеряла меньше всего очков среди всех участников УПЛ - только три (8 апреля с "Кривбассом" — 0:1). У "Шахтера" весной — два ничьих, у "Днепра-1" — два поражения и ничья, у "Динамо" — два поражения и две ничьи.

И сейчас луганчане третьи в турнирной таблице после "Шахтера" и "Днепра-1". Напомним, что лучший результат "Зари" в ЧУ — третье место, которое команда завоевала дважды (2016/17 и 2019/20).