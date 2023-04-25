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"Буду теперь качать вратарей", - Довбик рассказал, как Селезнев посоветовал ему бить пенальти

Премьер-лига
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К советам Селезнева прислушиваются

"Буду теперь качать вратарей", - Довбик рассказал, как Селезнев посоветовал ему бить пенальти

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Форвард "Днепра-1" Артем Довбик рассказал, что нового и интересного он перенял у Евгения Селезнева.

"Селезнев – легенда украинского футбола, топ-нападающий. Забил много голов, всегда был хищником в штрафной. Он посоветовал мне бить пенальти по вратарю, в матче с "Рухом" я воспользовался этой подсказкой.

Он спросил меня, почему я не бью по вратарю. Я ответил, что сначала бил по вратарю, а потом начал бить на силу. Так надежнее. Он сказал попробовать снова. Я попробовал. Буду теперь качать вратарей: один раз буду бить на силу, один раз – по голкиперу", - сказал Довбик.

Напомним, что в текущем сезоне Довбик забил 24 гола, из них 6 с пенальти (из 6 пробитых).

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В статье: Артем Довбик СК Днепр-1 Артем Селезнев
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