"Буду теперь качать вратарей", - Довбик рассказал, как Селезнев посоветовал ему бить пенальти

Форвард " Днепра-1 " Артем Довбик рассказал, что нового и интересного он перенял у Евгения Селезнева.

"Селезнев – легенда украинского футбола, топ-нападающий. Забил много голов, всегда был хищником в штрафной. Он посоветовал мне бить пенальти по вратарю, в матче с "Рухом" я воспользовался этой подсказкой.

Он спросил меня, почему я не бью по вратарю. Я ответил, что сначала бил по вратарю, а потом начал бить на силу. Так надежнее. Он сказал попробовать снова. Я попробовал. Буду теперь качать вратарей: один раз буду бить на силу, один раз – по голкиперу", - сказал Довбик.