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"Буду теперь качать вратарей", - Довбик рассказал, как Селезнев посоветовал ему бить пенальти
К советам Селезнева прислушиваются
Фото: СК Днепр-1
Форвард "
"Селезнев – легенда украинского футбола, топ-нападающий. Забил много голов, всегда был хищником в штрафной. Он посоветовал мне бить пенальти по вратарю, в матче с "Рухом" я воспользовался этой подсказкой.
Он спросил меня, почему я не бью по вратарю. Я ответил, что сначала бил по вратарю, а потом начал бить на силу. Так надежнее. Он сказал попробовать снова. Я попробовал. Буду теперь качать вратарей: один раз буду бить на силу, один раз – по голкиперу", - сказал Довбик.
Напомним, что в текущем сезоне Довбик забил 24 гола, из них 6 с пенальти (из 6 пробитых).
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