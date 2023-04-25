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Ворскла вышла в лидеры сезона УПЛ по количеству пробитых пенальти
Правда с реализацией у полтавчан проблемы
vorskla.com.ua
В матче 22-го тура УПЛ
Таким образом, "Ворскла" вышла в лидеры УПЛ в сезоне-2022/23 по этому показателю. В нынешнем чемпионате Украины полтавчане заработали 9 ударов с 11-метровой отметки. Правда, забили из них всего 6.
На второе место отошел "Верес", который в 21-м туре с "Металлистом" пробивал пенальти дважды.
Ну и отметим, что меньше всего пенальти в нынешнем ЧУ пробили "Львов" и "Минай" — по одному.
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