"Нет никакого предвзятого отношения", - в Setanta пояснили, чем руководствуются при выборе платформ для трансляций матчей УПЛ

Официальный транслятор УПЛ Setanta Sports пояснил, по какими параметрами он руководствуется при выборе платформ для показа матчей отдельных клубов чемпионата Украины.

- Почему Setanta Sports в большинстве своем транслирует матчи с участием "Динамо", "Днепра-1", "Зари", "Металлиста" и "Руха" исключительно на ОТТ-платформе?

- Матчи на платформе показываются эксклюзивно по нескольким причинам:

1. В программу телеканалов невозможно включить все матчи, тем более идущие одновременно;

2. У нас есть собственная стратегия развития платформы, в которую входит показ уникального контента для подписчиков.

Мы опираемся на разные факторы, когда определяем, что будет на каналах, а что – на платформе. Это и статус матча, и зрительская аудитория. По нашему мнению, сейчас предложение достаточно сбалансировано. Многие события показываются и в эфире, и на платформе.

Допуская самую суть вопроса, мы отметим, что у нас нет никакого предвзятого отношения к участникам УПЛ. Мы не вступали в конфронтацию ни с одним из клубов и всегда выступаем за открытую коммуникацию.

Также отметим, что в этом году по меньшей мере по одному матчу "Днепра-1" и "Металлиста" мы показали в свободном доступе на Youtube. Также в апреле два матча "Шахтера" будут эксклюзивно на ОТТ-платформе. За этими решениями стоит чисто наше видение развития платформы и каналов, и ничего больше.