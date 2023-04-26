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"Нет никакого предвзятого отношения", - в Setanta пояснили, чем руководствуются при выборе платформ для трансляций матчей УПЛ

Премьер-лига
(4 голосов)

В компании рассказали, как, где и почему она показывает УПЛ

"Нет никакого предвзятого отношения", - в Setanta пояснили, чем руководствуются при выборе платформ для трансляций матчей УПЛ

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Официальный транслятор УПЛ Setanta Sports пояснил, по какими параметрами он руководствуется при выборе платформ для показа матчей отдельных клубов чемпионата Украины.

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- Почему Setanta Sports в большинстве своем транслирует матчи с участием "Динамо", "Днепра-1", "Зари", "Металлиста" и "Руха" исключительно на ОТТ-платформе?

- Матчи на платформе показываются эксклюзивно по нескольким причинам:

1. В программу телеканалов невозможно включить все матчи, тем более идущие одновременно;

2. У нас есть собственная стратегия развития платформы, в которую входит показ уникального контента для подписчиков.

Мы опираемся на разные факторы, когда определяем, что будет на каналах, а что – на платформе. Это и статус матча, и зрительская аудитория. По нашему мнению, сейчас предложение достаточно сбалансировано. Многие события показываются и в эфире, и на платформе.

Допуская самую суть вопроса, мы отметим, что у нас нет никакого предвзятого отношения к участникам УПЛ. Мы не вступали в конфронтацию ни с одним из клубов и всегда выступаем за открытую коммуникацию.

Также отметим, что в этом году по меньшей мере по одному матчу "Днепра-1" и "Металлиста" мы показали в свободном доступе на Youtube. Также в апреле два матча "Шахтера" будут эксклюзивно на ОТТ-платформе. За этими решениями стоит чисто наше видение развития платформы и каналов, и ничего больше.

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В статье: Украинская Премьер-лига Телеканал Setanta Sports
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