Палкин поддержал идею создания Союза европейских клубов (UEC)

Руководство " Шахтера " в лице генерального директора клуба Сергея Палкина поддержало идею создания Союза европейских клубов (UEC), который собирается возглавить президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас.

В "Шахтере" надеются, что новая организация будет уделять больше внимания малым и средним клубам, чего сейчас не делает Ассоциация европейских клубов (ECA).

В настоящий момент "Шахтер" судится с ФИФА по поводу решения этой организации, которое позволило легионерам "горняков" в одностороннем порядке покинуть клуб на правах аренды и без какой-либо компенсации.