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Палкин поддержал идею создания Союза европейских клубов (UEC)
В Шахтере надеются, что новая организация будет больше уделять внимания маленьким и средним клубам
Фото: ФК Шахтер Донецк
Руководство "
В "Шахтере" надеются, что новая организация будет уделять больше внимания малым и средним клубам, чего сейчас не делает Ассоциация европейских клубов (ECA).
В настоящий момент "Шахтер" судится с ФИФА по поводу решения этой организации, которое позволило легионерам "горняков" в одностороннем порядке покинуть клуб на правах аренды и без какой-либо компенсации.
"Я верю, что эта организация поддержит малые и средние клубы и соберет их всех за одним столом. Я чувствую, что основное внимание уделяется 25 большим клубам, почти все они представлены. Они всегда поддерживают только большие клубы, и это самая существенная проблема. Без маленьких клубов нет футбола. Он перестанет существовать полностью.
ECA хранит молчание обо всем, что будет делать ФИФА. Я хочу, чтобы они решали проблемы, а не скрывались. Боюсь, что это меморандум о взаимопонимании. Если вы подталкиваете нас к молчанию по поводу всего, что бы ни делала ФИФА, мне такая ситуация не нравится. Средние и маленькие клубы чувствуют, что что-то не так. ECA и ФИФА должны это понимать. Все должны понять, что что-то идет не так, и признать это. Я говорю вам, что этот союз будет намного, намного больше, чем (другие) и, наконец, гораздо более влиятельным, потому что деньги — это еще не все в жизни.
Мы видим, что (большие клубы) хотят совершить эту революцию только ради денег, а не для того, чтобы создать что-то хорошее для спорта. Агенты говорят клубам: не платите "Шахтеру", игроки станут бесплатными, просто заплатите мне", - отметил Палкин.
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