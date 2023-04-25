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Идеи позаимствовали у Реала и Кривбасса. В Вересе рассказали о проекте клубной базы

Премьер-лига
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Амбициозные планы ровенского клуба

Идеи позаимствовали у Реала и Кривбасса. В Вересе рассказали о проекте клубной базы

nkveres.com

Новина українською

Президент "Вереса" Иван Надеин рассказал о том, как будет выглядеть тренировочная база клуба, которую хотят возвести в Ровно. В ближайшее время члены наблюдательного совета должны утвердить смету работ.

"Мы собрались с членами наблюдательного совета, с вице-президентами – обсудить проект, который наработали вместе с архитекторами. Это трехэтажное мультифункциональное сооружение, где разместятся две наши команды: основная и юношеская. Футболисты смогут находиться на базе постоянно. Тренироваться и восстанавливаться. Идея такого комплекса заимствована у мадридского "Реала". Конечно, масштабы другие. Но идея и архитектурные решения – позаимствованы у королевского клуба.

Первый этаж – это раздевалки, спа зона, тренажерный зал, спортивный зал, столовая, кухня. Второй этаж будет исключительно детским. Там будут размещаться команды, тренеры обеих мужских команд. Такую идею подсмотрели у "Кривбасса". Там обе мужские команды тоже живут вместе. "Кривбасс" свою базу тоже строил в довольно короткие сроки в стиле лофт.

Также запроектирован третий этаж. Там будет большой ивент-холл. Это нам нужно, потому что мы стараемся объединить вокруг себя бизнес нашего региона. Там же будет размещаться клубный офис. А также – открытые террасы для просмотра матчей на полях клубной базы.

Также обсудили строительство третьего поля. Он также будет с натуральным газоном. Возможно даже с подогревом. Чтобы мы полностью вопросы матчей осенью и весной для клубных команд закрыли", – рассказал Надеин.

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В статье: Верес (Ровно) Иван Надеин
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Источник:
НК Верес

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