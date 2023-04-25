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Идеи позаимствовали у Реала и Кривбасса. В Вересе рассказали о проекте клубной базы
Амбициозные планы ровенского клуба
nkveres.com
Президент "
"Мы собрались с членами наблюдательного совета, с вице-президентами – обсудить проект, который наработали вместе с архитекторами. Это трехэтажное мультифункциональное сооружение, где разместятся две наши команды: основная и юношеская. Футболисты смогут находиться на базе постоянно. Тренироваться и восстанавливаться. Идея такого комплекса заимствована у мадридского "Реала". Конечно, масштабы другие. Но идея и архитектурные решения – позаимствованы у королевского клуба.
Первый этаж – это раздевалки, спа зона, тренажерный зал, спортивный зал, столовая, кухня. Второй этаж будет исключительно детским. Там будут размещаться команды, тренеры обеих мужских команд. Такую идею подсмотрели у "Кривбасса". Там обе мужские команды тоже живут вместе. "Кривбасс" свою базу тоже строил в довольно короткие сроки в стиле лофт.
Также запроектирован третий этаж. Там будет большой ивент-холл. Это нам нужно, потому что мы стараемся объединить вокруг себя бизнес нашего региона. Там же будет размещаться клубный офис. А также – открытые террасы для просмотра матчей на полях клубной базы.
Также обсудили строительство третьего поля. Он также будет с натуральным газоном. Возможно даже с подогревом. Чтобы мы полностью вопросы матчей осенью и весной для клубных команд закрыли", – рассказал Надеин.
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