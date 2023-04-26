"Как будто посетил матч дублирующих составов". Алиев - о Классическом и перспективах Шовковского

Экс-хавбек "Динамо" Александр Алиев прокомментировал назначение Александра Шовковского исполняющим обязанности главного тренера киевского клуба.

"Это опытный человек, который много времени провел в "Динамо". Он и в сборной поработал, и с Шевченко поработал. Думаю, опыт у него есть. Для молодых ребят это большой авторитет, а рядом еще есть такой помощник, как Олег Гусев. Дай Бог, чтобы они сейчас добились только положительного результата, у них три очень тяжелых выезда. Хочу пожелать в первую очередь тренерскому штабу только удачи".

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Также Алиев признался, что остался расстроенным игрой, которую показали "Динамо" и "Шахтер".

"Я увидел, что это не то Классическое, что было и со мной, и до меня. Как будто посетил матч дублирующих составов. Нет той искры, того напряжения. Да, я понимаю, что идет война, болельщиков нет. Но все равно это футбол, который, думаю, вся Украина смотрела. Никакой игры со стороны обеих команд я не увидел.