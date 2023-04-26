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"Как будто посетил матч дублирующих составов". Алиев - о Классическом и перспективах Шовковского

Премьер-лига
(3 голосов)

Слово экс-полузащитнику "бело-синих"

"Как будто посетил матч дублирующих составов". Алиев - о Классическом и перспективах Шовковского

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Экс-хавбек "Динамо" Александр Алиев прокомментировал назначение Александра Шовковского исполняющим обязанности главного тренера киевского клуба.

"Это опытный человек, который много времени провел в "Динамо". Он и в сборной поработал, и с Шевченко поработал. Думаю, опыт у него есть. Для молодых ребят это большой авторитет, а рядом еще есть такой помощник, как Олег Гусев.

Дай Бог, чтобы они сейчас добились только положительного результата, у них три очень тяжелых выезда. Хочу пожелать в первую очередь тренерскому штабу только удачи".

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Также Алиев признался, что остался расстроенным игрой, которую показали "Динамо" и "Шахтер".

"Я увидел, что это не то Классическое, что было и со мной, и до меня. Как будто посетил матч дублирующих составов. Нет той искры, того напряжения. Да, я понимаю, что идет война, болельщиков нет. Но все равно это футбол, который, думаю, вся Украина смотрела. Никакой игры со стороны обеих команд я не увидел.

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Думаю, Шовковский скажет это и объяснит. Там есть и молодежь, и старички – Сидорчук, Гармаш. В первую очередь, за какой клуб они выходят играть, на каком стадионе. Там, где клуб добивался больших успехов и даже выигрывал европейские кубки, обыгрывал хорошие европейские команды.

Чтобы та молодежь, которая пришла, понимала, что это уже взрослый футбол, а не детский. А в Европе еще сложнее. Думаю, они это поймут. С назначением Шовковского будет вклад для молодежи в плане характера", – сказал Алиев в интервью Футбол 2.0.

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В статье: Александр Шовковский Александр Алиев Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Футбол 2.0

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