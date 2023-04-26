Сабо: Гусев не сможет быть главным тренером, так как здесь нужен характер - у Шовковского он есть

Бывший главный тренер "Динамо" Йожеф Сабо не удивился тому, что должность временного тренера киевлян доверили Александру Шовковскому, а не Олегу Гусеву, который гораздо больше работает ассистентом Мирчи Луческу.

"Я не удивлен ни на каплю! Дело в том, что Гусев еще скромнее Шовковского, он вообще тихий, его и слышно никогда не было. Он не сможет быть главным тренером, потому что здесь нужен характер и коммуникабельность.

А Шовковский это имеет в большей степени. Я уверен, если Луческу уйдет, Шовковский станет главным тренером, даже если не покажет результат в этом сезоне. Руководство "Динамо" настроено на Шовковского", - сказал Сабо в интервью "Украинский футбол".