Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сабо: Гусев не сможет быть главным тренером, так как здесь нужен характер - у Шовковского он есть
Экс-тренера "Динамо" не удивило это назначение
ТК Футбол 1/2/3
Бывший главный тренер "Динамо" Йожеф Сабо не удивился тому, что должность временного тренера киевлян доверили Александру Шовковскому, а не Олегу Гусеву, который гораздо больше работает ассистентом Мирчи Луческу.
"Я не удивлен ни на каплю! Дело в том, что Гусев еще скромнее Шовковского, он вообще тихий, его и слышно никогда не было. Он не сможет быть главным тренером, потому что здесь нужен характер и коммуникабельность.
А Шовковский это имеет в большей степени. Я уверен, если Луческу уйдет, Шовковский станет главным тренером, даже если не покажет результат в этом сезоне. Руководство "Динамо" настроено на Шовковского", - сказал Сабо в интервью "Украинский футбол".
Напомним, СаШо временно будет руководить командой, пока Луческу будет восстанавливаться после операции.
Популярное сейчас
- "Как будто посетил матч дублирующих составов". Алиев - о Классическом и перспективах Шовковского
- Манчестер Сити – Арсенал. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 33-го тура АПЛ
- Украинское дерби в Испании – за Цыганковым, гол Пластуна, заокеанские планы ЛЧ. Главные новости за 25 апреля
- Впервые за 60 лет Динамо возглавил бывший вратарь. До Шовковского таких было еще четверо
- Ребров, Зинченко, Яремчук и Ярмоленко купили флаг АЗОВА за 2,3 миллиона гривен. ФОТО
- Неймар и популярна блогерша объявили о том, что ждут появления первенца. ФОТО