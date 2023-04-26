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Сабо: Гусев не сможет быть главным тренером, так как здесь нужен характер - у Шовковского он есть

Премьер-лига
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Экс-тренера "Динамо" не удивило это назначение

Сабо: Гусев не сможет быть главным тренером, так как здесь нужен характер - у Шовковского он есть

ТК Футбол 1/2/3

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Бывший главный тренер "Динамо" Йожеф Сабо не удивился тому, что должность временного тренера киевлян доверили Александру Шовковскому, а не Олегу Гусеву, который гораздо больше работает ассистентом Мирчи Луческу.

"Я не удивлен ни на каплю! Дело в том, что Гусев еще скромнее Шовковского, он вообще тихий, его и слышно никогда не было. Он не сможет быть главным тренером, потому что здесь нужен характер и коммуникабельность.

А Шовковский это имеет в большей степени. Я уверен, если Луческу уйдет, Шовковский станет главным тренером, даже если не покажет результат в этом сезоне. Руководство "Динамо" настроено на Шовковского", - сказал Сабо в интервью "Украинский футбол".

Напомним, СаШо временно будет руководить командой, пока Луческу будет восстанавливаться после операции.

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В статье: Олег Гусев Александр Шовковский Йожеф Сабо Динамо (Киев)
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