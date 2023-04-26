Довбик – про ошибку одноклубника в игре с Рухом: Нельзя такое допускать

Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик, комментируя результат матча 22-го тура УПЛ с "Рухом" (3:2), вспомнил фейл вратаря команды Макса Валефа.

"Трудная игра была, где-то выпустили ее из-под контроля, ошибки пошли и появилась нервозность. Вы второй гол видели. Я считаю, что игроки такого уровня не должны допускать такие ошибки. Если мы боремся за какие-то награды, то такие ситуации надо исключать в будущем и дальше играть надёжнее.

Макс Валеф все прекрасно понимает. Думаю, разберем момент, но хорошо, что выиграли матч", - сказал Довбик в комментарии ВЗБІРНА.