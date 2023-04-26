СМИ опровергнули слухи о невыплате зарплат игрокам Днепра-1 и Зари в этом году

Telegram-канал "ТаТоТаке" опровергнул информацию журналиста Игоря Бурбаса, что "Днепр-1" и "Заря" в этом году еще не выплачивали футболистам зарплату.

По данным источника, стандартный люфт по зарплате в днепровском клубе, существующий уже много лет, до сих пор составляет 3 месяца. В последний раз футболисты получали деньги в январе. Следующая выплата ожидается в начале мая.

Что касается "Зари", то задолженность в команде сейчас составляет всего две месяца. Зарплату за март футболисты должны получить на этой неделе, а также возможные премиальные за победу над "Динамо" (1:0).

Напомним, что "Днепр-1" на данный момент находится на втором месте в турнирной таблице УПЛ, "Заря" – на третьем.