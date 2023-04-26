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Лидер Черноморца с Зарей не сыграет из-за перебора желтых. Моряки арендовали Алефиренко у луганчан

Премьер-лига
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Хотя возможность сыграть была. Но за дополнительные деньги

Лидер Черноморца с Зарей не сыграет из-за перебора желтых. Моряки арендовали Алефиренко у луганчан

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Новина українською

Интересная история приключилась в матче 22-го тура "Кривбасс" – "Черноморец" (2:3). Два гола в матче забил форвард "Черноморца" Даниил Алефиренко, но интересно тут не только это, а что игрок в концовке матча получил совсем необязательную желтую карточку.

И это карточка стала четвертой для Алефиренко в текущем сезоне и теперь он пропустит матч следующего тура с "Зарей". "Зарей", которой принадлежит контракт игрока, так как он играет за одесскую команду на правах аренды.

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Такой внезапный поворот заинтересовал редакцию UA-Футбол и мы несколько покопались в ситуации, по поводу сомнений, мог ли Алефиренко специально получить "горчичник", чтобы обнулиться в матче с "Зарей", если бы у него был запрет играть против материнской команды.

Как оказалось, прямого запрета играть против "Зари" в контракте Алефиренко нет, но для того, чтобы выпустить его на поле, "Черноморец" должен заплатить луганчанам некоторую дополнительную сумму. Насколько эта сумма велика, и стоило ли ради нее "обнуляться" и терять своего основного форварда, который весной забил уже 6 голов в семи матчах за команду – это вопрос к руководству "Черноморца". Ну или к КДК УАФ, если вдруг комитет заинтересуется ситуацией.

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В статье: Заря (Луганск) Черноморец (Одесса) Данил Алефиренко
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