Сабо: Для Шахтера ничья с Динамо - как победа. Горняки должны были проигрывать

Известный украинский тренер Йожеф Сабо заявил, что ему не понравилась игра "Шахтера" в матче с "Динамо" (1:1) в 22-м туре УПЛ.

"Мне "Шахтер" не понравился. Я говорил до матча, что "горняки" выиграют, но не знаю, что Йовичевич сделал с командой – они игру проиграли. Киевляне были сильнее. "Шахтер" проиграл все – то, что сыграли вничью, им повезло, можно сказать.

Ранее "Шахтер" выглядел на голову выше. Не знаю, какой у Йовичевича тренировочный процесс, но игроки не бегут, у них нет свежести. Киевляне выглядели в этом противостоянии намного лучше и солиднее. Для "Шахтера" эта ничья, как победа. Они должны были проигрывать", - сказал Сабо.