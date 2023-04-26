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Сабо: Для Шахтера ничья с Динамо - как победа. Горняки должны были проигрывать
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Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Известный украинский тренер Йожеф Сабо заявил, что ему не понравилась
"Мне "Шахтер" не понравился. Я говорил до матча, что "горняки" выиграют, но не знаю, что Йовичевич сделал с командой – они игру проиграли. Киевляне были сильнее. "Шахтер" проиграл все – то, что сыграли вничью, им повезло, можно сказать.
Ранее "Шахтер" выглядел на голову выше. Не знаю, какой у Йовичевича тренировочный процесс, но игроки не бегут, у них нет свежести. Киевляне выглядели в этом противостоянии намного лучше и солиднее. Для "Шахтера" эта ничья, как победа. Они должны были проигрывать", - сказал Сабо.
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