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Металлист - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Металлист - Динамо: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 28.04.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Олександр Приходько
На первый взгляд, это рядовой матч, но если учитывать детали… Это будет первый для "Динамо" поединок под руководством тренера Александра Шовковского. Пусть последний и работает пока с припиской "исполняющий обязанности". Киевлянам очень необходимы очки, но и "Металлисту" некуда отступать.
Харьковчане в последних двух матчах забили семь голов, однако получили только одно очко. Ну, кто бы мог подумать? Как удастся реализовать свои шансы в этом матче? Узнаем в пятницу, 28-го апреля, в 13:00.
Матч пройдет в Ужгороде на местном стадионе "Авангард". Начало – 13:00. Домашние матчи "Металлиста" транслируются на телеканале "УНИАН", но в этот раз транслятором выступит "2+2".
Также видеоэфир поединка состоится на YouTube-канале FootballHab. Плеер с трансляцией можно будет найти на страницах нашего сайта.
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за событиями матча в текстовой онлайн трансляции >>>
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