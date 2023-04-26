Металлист - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

На первый взгляд, это рядовой матч, но если учитывать детали… Это будет первый для "Динамо" поединок под руководством тренера Александра Шовковского. Пусть последний и работает пока с припиской "исполняющий обязанности". Киевлянам очень необходимы очки, но и "Металлисту" некуда отступать.

Харьковчане в последних двух матчах забили семь голов, однако получили только одно очко. Ну, кто бы мог подумать? Как удастся реализовать свои шансы в этом матче? Узнаем в пятницу, 28-го апреля, в 13:00.

Матч пройдет в Ужгороде на местном стадионе "Авангард". Начало – 13:00. Домашние матчи "Металлиста" транслируются на телеканале "УНИАН", но в этот раз транслятором выступит "2+2".

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Также видеоэфир поединка состоится на YouTube-канале FootballHab. Плеер с трансляцией можно будет найти на страницах нашего сайта.

Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за событиями матча в текстовой онлайн трансляции >>>