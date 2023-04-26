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Металлист - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Металлист - Динамо: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 28.04.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Металлист - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

На первый взгляд, это рядовой матч, но если учитывать детали… Это будет первый для "Динамо" поединок под руководством тренера Александра Шовковского. Пусть последний и работает пока с припиской "исполняющий обязанности". Киевлянам очень необходимы очки, но и "Металлисту" некуда отступать.

Харьковчане в последних двух матчах забили семь голов, однако получили только одно очко. Ну, кто бы мог подумать? Как удастся реализовать свои шансы в этом матче? Узнаем в пятницу, 28-го апреля, в 13:00.

Матч пройдет в Ужгороде на местном стадионе "Авангард". Начало – 13:00. Домашние матчи "Металлиста" транслируются на телеканале "УНИАН", но в этот раз транслятором выступит "2+2".

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Трансляція матчу Металіст - Динамо
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Также видеоэфир поединка состоится на YouTube-канале FootballHab. Плеер с трансляцией можно будет найти на страницах нашего сайта.

Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за событиями матча в текстовой онлайн трансляции >>>

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В статье: Динамо (Киев) Металлист (Харьков)
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