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В Европе сохраняется интерес к Бущану, несмотря на травму игрока
Конкретика появится ближе к концу сезона
Фото: ФК Динамо / Автор невідомий
Некоторые европейские клубы продолжают сохранять интерес к голкиперу "
Впрочем, как сообщает Sport Arena, конкретные предложения по игроку появятся по окончании сезона.
Источник сообщает, что несколько зарубежных клубов, которые интересовались вратарем до его травмы, не отказались от возможности трансфера и продолжают следить за вратарем. В конце сезона ожидается конкретика по поводу предложений, если сам процесс восстановления и набора формы Георгия не затянется.
Напомним, что зимой киперу успешно провели операцию по удалению межпозвоночной грыжи. Во второй части сезона Бущан еще не появлялся на поле, также пропустил мартовский сбор национальной команды. В конце марта Бущан приступил к работе в общей группе.
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