  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. В Европе сохраняется интерес к Бущану, несмотря на травму игрока
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Европе сохраняется интерес к Бущану, несмотря на травму игрока

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Конкретика появится ближе к концу сезона

В Европе сохраняется интерес к Бущану, несмотря на травму игрока

Фото: ФК Динамо / Автор невідомий

Новина українською

Некоторые европейские клубы продолжают сохранять интерес к голкиперу "Динамо" Георгию Бущану.

Впрочем, как сообщает Sport Arena, конкретные предложения по игроку появятся по окончании сезона.

Источник сообщает, что несколько зарубежных клубов, которые интересовались вратарем до его травмы, не отказались от возможности трансфера и продолжают следить за вратарем. В конце сезона ожидается конкретика по поводу предложений, если сам процесс восстановления и набора формы Георгия не затянется.

Напомним, что зимой киперу успешно провели операцию по удалению межпозвоночной грыжи. Во второй части сезона Бущан еще не появлялся на поле, также пропустил мартовский сбор национальной команды. В конце марта Бущан приступил к работе в общей группе.

По теме
yellow-arrow
Заря просматривает форварда Илью Зубкова
yellow-arrow
Металлист - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Сабо: Для Шахтера ничья с Динамо - как победа. Горняки должны были проигрывать
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Георгий Бущан Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport Arena

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде