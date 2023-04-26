Заря просматривает форварда Илью Зубкова

" Заря " просматривает украинского форварда Илью Зубкова, сообщает "ТаТоТаке".

На данный момент игрок тренируется с луганчанами и пытается убедить тренерский штаб в целесообразности подписания с ним контракта.

Последним клубом 25-летнего украинца был "Металлист 1925", который он покинул в начале 2023 года. Зимой также футболист был на просмотре в "Черноморце", но заболел коронавирусом.

Зубков – воспитанник "Динамо", который с началом активной фазы войны ушел в терроборону, а уже летом вернулся в футбол и сыграл за харьковский клуб 5 матчей в текущем сезоне УПЛ.