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Заря просматривает форварда Илью Зубкова
Игрок первую часть сезона провел в Металлисте 1925
Фото: ФК Металлист 1925
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На данный момент игрок тренируется с луганчанами и пытается убедить тренерский штаб в целесообразности подписания с ним контракта.
Последним клубом 25-летнего украинца был "Металлист 1925", который он покинул в начале 2023 года. Зимой также футболист был на просмотре в "Черноморце", но заболел коронавирусом.
Зубков – воспитанник "Динамо", который с началом активной фазы войны ушел в терроборону, а уже летом вернулся в футбол и сыграл за харьковский клуб 5 матчей в текущем сезоне УПЛ.
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