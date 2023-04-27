Угадайте украинского футболиста по трем клубам, в которых он играл - квиз

Сегодня мы вам предлагаем вспомнить карьеры известных украинских футболистов, пройдя наш тест. Есть три клуба, по которым вам нужно определить игрока из предложенных трех вариантов. В карьере футболиста может быть и больше команд, чем три. Клубы идут не в хронологической последовательности.