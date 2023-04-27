Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Угадайте украинского футболиста по трем клубам, в которых он играл - квиз
Результатами делитесь в комментариях
Сегодня мы вам предлагаем вспомнить карьеры известных украинских футболистов, пройдя наш тест. Есть три клуба, по которым вам нужно определить игрока из предложенных трех вариантов. В карьере футболиста может быть и больше команд, чем три. Клубы идут не в хронологической последовательности.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- АПЛ. Челси - Брентфорд 0:2. Все хуже и хуже
- Вице-президент Черноморца дал разъяснение по поводу Алефиренко
- Еще один сдался. Форвард Шахтера официально оформил отношения со своей прекрасной девушкой. ФОТО
- Впервые за 60 лет Динамо возглавил бывший вратарь. До Шовковского таких было еще четверо
- Ребров, Зинченко, Яремчук и Ярмоленко купили флаг АЗОВА за 2,3 миллиона гривен. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная подруга звездного одноклубника Мудрика в Челси. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн