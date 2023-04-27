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Угадайте украинского футболиста по трем клубам, в которых он играл - квиз

Премьер-лига
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Угадайте украинского футболиста по трем клубам, в которых он играл - квиз

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня мы вам предлагаем вспомнить карьеры известных украинских футболистов, пройдя наш тест. Есть три клуба, по которым вам нужно определить игрока из предложенных трех вариантов. В карьере футболиста может быть и больше команд, чем три. Клубы идут не в хронологической последовательности.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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