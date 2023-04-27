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Четыре игрока Шахтера занимались индивидуально перед игрой с Колосом

Премьер-лига
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Горняки продолжают подготовку к матчу УПЛ

Четыре игрока Шахтера занимались индивидуально перед игрой с Колосом

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Шахтер" продолжает готовиться к матчу чемпионата Украины против "Колоса". Как сообщает пресс-служба горняков, за индивидуальной программой тренировались четверо футболистов, а именно Дмитрий Крыськив, Виктор Корниенко, Иван Петряк и Дмитрий Ризнык.

Крыськив пропустил две игры команды из-за повреждения. Корниенко в апреле восстановился после травмы крестообразной связки, из-за которой он не играл почти семь месяцев. Петряк не выходил на поле с середины марта. Ризнык перешел в "Шахтер" этой зимой, но пока не дебютировал за команду из-за повреждения.

Напомним, матч 23-го тура УПЛ "Колос" - "Шахтер" состоится в пятницу, 28 апреля и начнется в 15:00.

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В статье: Иван Петряк Шахтер (Донецк) Виктор Корниенко Дмитрий Ризнык Дмитрий Крыськив
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Источник:
shakhtar.com

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