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Четыре игрока Шахтера занимались индивидуально перед игрой с Колосом
Горняки продолжают подготовку к матчу УПЛ
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Шахтер" продолжает готовиться к матчу чемпионата Украины против "Колоса". Как сообщает пресс-служба горняков, за индивидуальной программой тренировались четверо футболистов, а именно Дмитрий Крыськив, Виктор Корниенко, Иван Петряк и Дмитрий Ризнык.
Крыськив пропустил две игры команды из-за повреждения. Корниенко в апреле восстановился после травмы крестообразной связки, из-за которой он не играл почти семь месяцев. Петряк не выходил на поле с середины марта. Ризнык перешел в "Шахтер" этой зимой, но пока не дебютировал за команду из-за повреждения.
Напомним, матч 23-го тура УПЛ "Колос" - "Шахтер" состоится в пятницу, 28 апреля и начнется в 15:00.
???? Приготування до матчу з «Колосом» тривають! ⚒— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 26, 2023
Дивіться, як минуло заняття команди в середу в тренувальному комплексі «Святошин».
???? #КолосШахтар ???? 28 квітня ⏰ 15:00
???? #Shakhtar pic.twitter.com/7T1wbqkK6E
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