Четыре игрока Шахтера занимались индивидуально перед игрой с Колосом

"Шахтер" продолжает готовиться к матчу чемпионата Украины против "Колоса". Как сообщает пресс-служба горняков, за индивидуальной программой тренировались четверо футболистов, а именно Дмитрий Крыськив, Виктор Корниенко, Иван Петряк и Дмитрий Ризнык.

Крыськив пропустил две игры команды из-за повреждения. Корниенко в апреле восстановился после травмы крестообразной связки, из-за которой он не играл почти семь месяцев. Петряк не выходил на поле с середины марта. Ризнык перешел в "Шахтер" этой зимой, но пока не дебютировал за команду из-за повреждения.

Напомним, матч 23-го тура УПЛ "Колос" - "Шахтер" состоится в пятницу, 28 апреля и начнется в 15:00.