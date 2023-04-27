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"Совсем другие скорости". Форвард Руха поделился эмоциями после своего дебюта
Денис Теслюк дебютировал за основную команду львовян
Фото: ФК Рух
20-летний нападающий Денис Теслюк прокомментировал дебют за первую команду "Руха" в матче 22-го тура УПЛ с "Днепром-1" (2:3). Форвард вышел на замену вместо Василия Рунича на 90-й минуте, сыграв чуть больше 7-ми минут, которые компенсировал арбитр к основному времени поединка.
"Я очень рад дебютировать за основную команду "Руха" именно в такой игре против сильного соперника. Хотелось выйти и помочь своей команде получить хороший результат. Сразу чувствовалась атмосфера Премьер-лиги – совсем другие скорости, уровень игроков, можно сказать, что все иначе, это уже взрослый футбол.
Для меня этот дебют стал неожиданностью, я попал в заявку основной команды во второй раз. В дальнейшем буду упорно работать, чтобы оставаться в основной обойме "Руха", - поделился Теслюк.
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