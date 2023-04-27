  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Совсем другие скорости". Форвард Руха поделился эмоциями после своего дебюта
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Совсем другие скорости". Форвард Руха поделился эмоциями после своего дебюта

Премьер-лига
(1 голосов)

Денис Теслюк дебютировал за основную команду львовян

"Совсем другие скорости". Форвард Руха поделился эмоциями после своего дебюта

Фото: ФК Рух

Новина українською

20-летний нападающий Денис Теслюк прокомментировал дебют за первую команду "Руха" в матче 22-го тура УПЛ с "Днепром-1" (2:3). Форвард вышел на замену вместо Василия Рунича на 90-й минуте, сыграв чуть больше 7-ми минут, которые компенсировал арбитр к основному времени поединка.

"Я очень рад дебютировать за основную команду "Руха" именно в такой игре против сильного соперника. Хотелось выйти и помочь своей команде получить хороший результат. Сразу чувствовалась атмосфера Премьер-лиги – совсем другие скорости, уровень игроков, можно сказать, что все иначе, это уже взрослый футбол.

Для меня этот дебют стал неожиданностью, я попал в заявку основной команды во второй раз. В дальнейшем буду упорно работать, чтобы оставаться в основной обойме "Руха", - поделился Теслюк.

Читайте такжеДовбик – про ошибку одноклубника в игре с Рухом: Нельзя такое допускать
По теме
yellow-arrow
Четыре игрока Шахтера занимались индивидуально перед игрой с Колосом
yellow-arrow
Угадайте украинского футболиста по трем клубам, в которых он играл - квиз
yellow-arrow
Назаренко: Теперь Днепр-1 в роли догоняющих
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рух (Львов) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fcrukh.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде