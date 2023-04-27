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Вернидуб: Сейчас мы справляемся с задачами, которые перед нами стоят
До конца сезона осталось не так много времени
Фото: fckryvbas.com
Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб оценил выступление команды во второй части сезона УПЛ.
"Осталось не так много до конца сезона. "Кривбасс" сейчас в топ-8. Дай Бог, чтобы команда продолжала прогрессировать, наращивала мастерство и поднималась все выше в таблице. А там посмотрим. Самая главная задача в дебютном году - закрепиться и создать команду. Считаю, сейчас мы справляемся с задачами, которые перед нами стоят. Уверен, после Победы над рашистами, у "Кривбасса" все будет хорошо.
Тем более, зная амбициозность нашего президента Константина Федоровича, который живет футболом и желает, чтобы команда всегда была как можно выше и играла в еврокубках. Самое главное, что у "Кривбасса" есть база, от которой уже можно отталкиваться. Ни в коем случае не хочу обидеть, например, "Зарю", но у нее после 2014 года и переезда в Запорожье ничего своего, к сожалению, не было. Все арендованное. Здесь же совсем другой подход.Читайте такжеКДК оштрафовал Кривбасс на 75 000 грн за поведение Вернидуба. Металлист 1925 - на 50 000 за эмоции Эдмара
Константин Караманиц очень много вкладывает в команду. Есть стадион, тренировочная база, манеж. Словом, все условия. В наше время это дорогого стоит. Мы хотим поблагодарить руководство за такие условия: отдавать частичку себя на футбольном поле. Благодарен руководству, которое делает все, чтобы команда была, развивалась и росла из года в год.
Также хочется играть ради наших прекрасных болельщиков. Все знают, что у "Кривбасса" всегда была мощная поддержка. А теперь часть фанатов на передовой, защищают Украину от врага, делают все для того, чтобы мы могли проводить тренировки и матчи. Когда я об этом думаю - сердце кровью обливается. Мы будем всегда помнить тех ребят, которых, к сожалению, с нами уже нет. Наши защитники делали и делают невероятное", - сказал Вернидуб в эфире криворожского телеканала "Рудана".
"Кривбасс" занимает 8-е место в турнирной таблице УПЛ.
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