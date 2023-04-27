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Setanta Sports объявила, что не будет продлевать контракт с УПЛ
Но телекомпания готова обсудить новые условия сотрудничества
Фото: УПЛ
Телекомпания Setanta Sports решила не продлевать сотрудничество с Украинской Премьер-лигой, об этом говорится на официальном сайте компании.
"В сложное для страны время мы продолжаем поддерживать Украину, болельщиков и наших клиентов, инвестируя в развитие спортивной индустрии. Благодарим клубы, решившие передать права и поддержать Setanta Sports и УПЛ в попытке создать единый пул.
Однако в рамках соглашения с лигой Setanta Sports не смогла в полной мере воспользоваться медиаправами: некоторые клубы не передали УПЛ права на трансляции организованных и сыгранных ими матчей.
Учитывая вышесказанное, Setanta Sports приняла решение не продлевать соглашение с УПЛ, но остается открытой для партнерства. Мы готовы обсудить новые условия сотрудничества, которые будут базироваться на справедливости и соблюдении всех норм регламента лиги и законов Украины.
Мы уверены, что можно найти компромисс, с которым все стороны будут довольны соглашением. Как мы отметили, Setanta Sports - это трансляции в 15 странах. И мы продолжим популяризировать клубы УПЛ и их игроков далеко за пределами Украины, если сможем достичь соответствующих договоренностей.
Все обязательства в рамках соглашения с УПЛ будут выполнены Setanta Sports в полном объеме до конца сезона", - говорится в заявлении телекомпании.
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