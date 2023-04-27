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Setanta Sports объявила, что не будет продлевать контракт с УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

Но телекомпания готова обсудить новые условия сотрудничества

Setanta Sports объявила, что не будет продлевать контракт с УПЛ

Фото: УПЛ

Новина українською

Телекомпания Setanta Sports решила не продлевать сотрудничество с Украинской Премьер-лигой, об этом говорится на официальном сайте компании.

"В сложное для страны время мы продолжаем поддерживать Украину, болельщиков и наших клиентов, инвестируя в развитие спортивной индустрии. Благодарим клубы, решившие передать права и поддержать Setanta Sports и УПЛ в попытке создать единый пул.

Однако в рамках соглашения с лигой Setanta Sports не смогла в полной мере воспользоваться медиаправами: некоторые клубы не передали УПЛ права на трансляции организованных и сыгранных ими матчей.

Учитывая вышесказанное, Setanta Sports приняла решение не продлевать соглашение с УПЛ, но остается открытой для партнерства. Мы готовы обсудить новые условия сотрудничества, которые будут базироваться на справедливости и соблюдении всех норм регламента лиги и законов Украины.

Мы уверены, что можно найти компромисс, с которым все стороны будут довольны соглашением. Как мы отметили, Setanta Sports - это трансляции в 15 странах. И мы продолжим популяризировать клубы УПЛ и их игроков далеко за пределами Украины, если сможем достичь соответствующих договоренностей.

Все обязательства в рамках соглашения с УПЛ будут выполнены Setanta Sports в полном объеме до конца сезона", - говорится в заявлении телекомпании.

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В статье: УПЛ Телеканал Setanta Sports
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Источник:
setantasports.com

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Комментарии (5)
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C_Ballack (Днепр)
27.04.2023 в 13:04
Очень хорошо, отличная новость!
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0
-1
Caballero (DC)
27.04.2023 в 12:29
З кримінальними групами західні телекомпанії не працюють.
Ответить
+1
0
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
27.04.2023 в 12:19
Добре що на ЮА футбол є текстові трансляції) Чомусь думаю, що трансляції майбутнього будуть тільки такими))
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+2
0
avatar
scorpius (Ck)
27.04.2023 в 12:06
Читаємо між рядків - приберіть той безлад з телеправами, тоді й поговоримо))
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+2
0
avatar
Moro (Київ)
27.04.2023 в 11:35
читаєм між рядків - нам треба більше грошей) "популяризатори")))
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0
-4

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