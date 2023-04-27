"Сначала выходил с переживаниями". Хавбек Руха – о своем дебюте в УПЛ

Полузащитник "Руха" Андрей Столярчук прокомментировал поражение от "Днепра-1" (2:3) в 22-м туре УПЛ. Для 19-летнего хавбека эта игра стала дебютной в элитном дивизионе чемпионата Украины.

"Перед матчем меня не предупреждали, что дебютирую за основную команду именно в этот раз, но где-то догадывался, что могу получить свой шанс, потому что в нашей команде много травмированных игроков. Сначала, конечно, выходил с переживаниями, а после того, как вошел в игру, старался помочь максимально команде.

В целом, очень понравилось, что дебютировал. Обидно, что не удалось набрать очки, всегда очень жаль пропускать на последних минутах. Сразу почувствовал, что очень большая разница между матчами U-19 и главных команд: более опытные игроки, больше скорости.

Буду дальше упорно работать, буду ждать еще один шанс от тренерского штаба, попробую доказать, что могу играть в основном составе, обязательно буду надеяться на то, что в будущем буду иметь возможность выступать в нем", - рассказал Столярчук.