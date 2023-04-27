Директор УПЛ: Вопрос трансляций следующего сезона будет решаться в ближайшем будущем

Исполнительный директор Украинской Премьер-лиги Евгений Дикий прокомментировал заявление телекомпании Setanta Sports, которая отказалась продолжать сотрудничество с лигой.

"Учитывая то, что официальный вещатель фактически не получил возможности эксплуатировать полный перечень матчей Чемпионата, то указанное предложение потеряло свою силу. Тем не менее, следует отметить, что, несмотря на все условия, трансляция матчей текущего сезона будет полностью осуществлена, согласно договоренностям Лиги с официальным вещателем".

При этом Setanta открыта к дальнейшим переговорам.

"Отозвав свое трехлетнее предложение, компания Setanta заверила Украинскую Премьер-Лигу, что она остается открытой к сотрудничеству с Лигой и готова к новым переговорам по трансляции матчей УПЛ, уже с учетом текущей ситуации. Поэтому, уже в ближайшем будущем будет решаться вопрос трансляций матчей следующего сезона УПЛ, после рассмотрения клубами всех доступных вариантов и принятия соответствующих решений. Мы надеемся, что нам удастся найти наилучшее решение для развития и будущего украинского футбола".

УПЛ благодарна Setanta, и вот за что.