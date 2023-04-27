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Колос - Шахтер: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Колос" - "Шахтер", украинская Премьер-лига, 24-е апреля 2023

Колос - Шахтер: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

В прошедшем туре "Шахтер" провел не самый лучший свой матч в 2023-м году, поделив очки с "Динамо". Ничья в "классическом" - неплохой результат, однако качестве игры "горняков" оставило ряд вопросов. Как и несколько решений, принятых тренерским штабом до и во время матча. Самое время исправиться в игре против "Колоса".

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Ковалевцы в последние недели набрали неплохую форму, однако в прошедшем туре провели пресный матч против "Зари", минимально уступив. Опять же, ничего позорного в данном результате нет, однако учитывая, что коллектив Вышняка почти тайм играл в большинстве и не создал нормального момента, немного смущает.

Смотрите матч 23-го тура УПЛ в пятницу, 28-го апреля. Начало игры в 15:00. Трансляция будет доступна на ОТТ-платформе "Setanta Sports".

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Колос" - "Шахтер" на UA-Футбол>>

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В статье: Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка)
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