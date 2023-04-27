Колос - Шахтер: где и когда смотреть матч УПЛ

В прошедшем туре "Шахтер" провел не самый лучший свой матч в 2023-м году, поделив очки с "Динамо". Ничья в "классическом" - неплохой результат, однако качестве игры "горняков" оставило ряд вопросов. Как и несколько решений, принятых тренерским штабом до и во время матча. Самое время исправиться в игре против "Колоса".

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Ковалевцы в последние недели набрали неплохую форму, однако в прошедшем туре провели пресный матч против "Зари", минимально уступив. Опять же, ничего позорного в данном результате нет, однако учитывая, что коллектив Вышняка почти тайм играл в большинстве и не создал нормального момента, немного смущает.

Смотрите матч 23-го тура УПЛ в пятницу, 28-го апреля. Начало игры в 15:00. Трансляция будет доступна на ОТТ-платформе "Setanta Sports".