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Шовковский везет на матч с Металлистом 24 игрока. Бущан в заявке
Заявка Динамо на матч с Металлистом
fcdynamo.com
Утром четверга, 27 апреля, игроки киевского "
На игру главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу взял 24-х игроков.
Вратари: Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун
Защитники: Денис Попов, Александр Сирота, Максим Дячук, Константин Вивчаренко, Владислав Дубинчак, Александр Тимчик, Навин Малыш.
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Денис Гармаш, Александр Андриевский, Владислав Кабаев, Владимир Шепелев, Назар Волошин, Кахим Перрис, Бенито, Самба Диалло, Антон Царенко, Решат Рамадани.
Нападающие: Владислав Ванат, Эрик Рамирес.
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