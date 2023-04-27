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Шовковский везет на матч с Металлистом 24 игрока. Бущан в заявке

Премьер-лига
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Заявка Динамо на матч с Металлистом

Шовковский везет на матч с Металлистом 24 игрока. Бущан в заявке

fcdynamo.com

Новина українською

Утром четверга, 27 апреля, игроки киевского "Динамо" на поезде прибыли в Ужгород на матч 23-го тура УПЛ против харьковского "Металлиста". Поединок на ужгородском стадионе "Авангард" начнется в пятницу в 13:00.

На игру главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу взял 24-х игроков.

Вратари: Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун

Защитники: Денис Попов, Александр Сирота, Максим Дячук, Константин Вивчаренко, Владислав Дубинчак, Александр Тимчик, Навин Малыш.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Денис Гармаш, Александр Андриевский, Владислав Кабаев, Владимир Шепелев, Назар Волошин, Кахим Перрис, Бенито, Самба Диалло, Антон Царенко, Решат Рамадани.

Нападающие: Владислав Ванат, Эрик Рамирес.

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В статье: Динамо (Киев) Металлист (Харьков)
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Источник:
ФК Динамо

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