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Минай - Металлист 1925. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Минай - Металлист 1925: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.04.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Минай - Металлист 1925. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

upl.ua

UA-Футбол
Новина українською

"Металлист 1925" в последнее время задышал немного свободнее. Команда получила несколько удачных результатов, что помогло отдалиться от зоны вылета. "Минай" тоже старается, но темп закарпатцев быстрым назвать нельзя. Однако можно говорить о характере команды Владимира Шарана: она может и умеет давать бой практически любому.

Сто процентов, что бой получит и "Металлист 1925".

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч 23-го тура УПЛ запланирован на 29-е апреля 2023-го года. Начало – 13:00. Игра состоится в Минае на одноименном стадионе. В прямом видеоэфире игру покажет компания Setanta Sports. Матч можно будет увидеть как в ОТТ-приложении, так и на линейных каналах Setanta Sports и Setanta Sports+.

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Трансляція матчу Минай - Металіст 1925
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Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой онлайн-трансляции. Она доступна в матч-центре UA-Футбол >>>

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В статье: Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай
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