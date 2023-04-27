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Минай - Металлист 1925. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Минай - Металлист 1925: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.04.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
upl.ua
"Металлист 1925" в последнее время задышал немного свободнее. Команда получила несколько удачных результатов, что помогло отдалиться от зоны вылета. "Минай" тоже старается, но темп закарпатцев быстрым назвать нельзя. Однако можно говорить о характере команды Владимира Шарана: она может и умеет давать бой практически любому.
Сто процентов, что бой получит и "Металлист 1925".
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Матч 23-го тура УПЛ запланирован на 29-е апреля 2023-го года. Начало – 13:00. Игра состоится в Минае на одноименном стадионе. В прямом видеоэфире игру покажет компания Setanta Sports. Матч можно будет увидеть как в ОТТ-приложении, так и на линейных каналах Setanta Sports и Setanta Sports+.
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой онлайн-трансляции. Она доступна в матч-центре UA-Футбол >>>
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