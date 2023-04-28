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Металлист - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Металлист - Динамо: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 28.04.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Олександр Приходько
"Динамо" проведет свой первый за последние годы матч без Луческу на скамейке для запасных. Румын не уволен, а только отправлен на больничный. Так что будет руководить действиями команды Александр Шовковский.
Трудно сказать, как это обстоятельство повлияет на "Металлист". Харьковчанам нужно забивать и брать очки вне зависимости от того, кто тренирует соперника. Иначе можно просто загреметь в Первую лигу.
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Матч состоится в пятницу, 28-го апреля, в 13:00 на ужгородском стадионе "Авангард". Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит телеканал 2+2. Также можно смотреть на YouTube-канале FootballHab. Плеер доступен прямо этой новости. Бесплатно, без регистрации.
УПЛ. 23-й тур. 28.04.2023
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле –
"Металлист" 13:00 "Динамо"
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | Видеотрансляция – телеканал "2+2", YouTube-канал FootballHab
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