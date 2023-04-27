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Динамо отказало клубу MLS в трансфере Сироты, - источник
Нью-Йорк Ред Буллс предлагал аренду с правом выкупа
Фото: ФК Динамо Киев
"Динамо" отказало американскому клубу Нью-Йорк Ред Буллс" в трансфере центрбека
Как сообщает украинский журналист Игорь Бурбас, американский клуб на прошлой неделе предлагал киевлянам опцию аренды игрока с правом выкупа.
Однако киевский клуб не стал вступать в переговоры, потому что не хотел иметь проблем в защите перед матчем с "Шахтером" и в остатке сезона, поскольку ранее травмировался Денис Попов.
Напомним, что Сирота в текущем сезоне провел за "Динамо" 20 матчей без результативных действий.
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