Динамо отказало клубу MLS в трансфере Сироты, - источник

"Динамо" отказало американскому клубу Нью-Йорк Ред Буллс" в трансфере центрбека Александра Сироты .

Как сообщает украинский журналист Игорь Бурбас, американский клуб на прошлой неделе предлагал киевлянам опцию аренды игрока с правом выкупа.

Однако киевский клуб не стал вступать в переговоры, потому что не хотел иметь проблем в защите перед матчем с "Шахтером" и в остатке сезона, поскольку ранее травмировался Денис Попов.

Напомним, что Сирота в текущем сезоне провел за "Динамо" 20 матчей без результативных действий.