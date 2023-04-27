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Динамо отказало клубу MLS в трансфере Сироты, - источник

Премьер-лига
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Нью-Йорк Ред Буллс предлагал аренду с правом выкупа

Динамо отказало клубу MLS в трансфере Сироты, - источник

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

"Динамо" отказало американскому клубу Нью-Йорк Ред Буллс" в трансфере центрбека Александра Сироты.

Как сообщает украинский журналист Игорь Бурбас, американский клуб на прошлой неделе предлагал киевлянам опцию аренды игрока с правом выкупа.

Однако киевский клуб не стал вступать в переговоры, потому что не хотел иметь проблем в защите перед матчем с "Шахтером" и в остатке сезона, поскольку ранее травмировался Денис Попов.

Напомним, что Сирота в текущем сезоне провел за "Динамо" 20 матчей без результативных действий.

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В статье: Нью-Йорк Ред Буллс (США) Динамо (Киев) Александр Сирота
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