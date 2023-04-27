Вернидуб - о судействе: Сейчас в каждой игре есть свой фаворит, которому очень хорошо помогают

Главный тренер " Кривбасса " Юрий Вернидуб заявил, что онг сожалеет о своих действиях (когда он замахнулся на арбитра) в матче 1-го тура УПЛ против "Колоса" (0:1).

"Я действительно сожалел, что так произошло. Я извинился. Понимал, что не имею никакого морального права так себя вести. Но это наша жизнь. Больше всего меня вывел из себя не судья. Когда возвращаешься к работе, и видишь, что делается то же самое… И это был только первый тур.

Посмотрите, что сейчас делается с судейством. Не могу понять, почему все это происходит. Это не ошибка. Ошибки могут быть, но это одна и та же ошибка. Один и тот же момент в разных матчах трактуется совсем по-разному… Это уже издевательство над футболом, над командами.

В каждой игре есть свой фаворит, которому очень хорошо помогают. Я в этом уверен на 100%. Никто не сможет убедить в обратном", - сказал Вернидуб.