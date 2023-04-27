  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вернидуб - о судействе: Сейчас в каждой игре есть свой фаворит, которому очень хорошо помогают
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вернидуб - о судействе: Сейчас в каждой игре есть свой фаворит, которому очень хорошо помогают

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Но о своем эмоциональном поведении тренер сожалеет

Вернидуб - о судействе: Сейчас в каждой игре есть свой фаворит, которому очень хорошо помогают

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб заявил, что онг сожалеет о своих действиях (когда он замахнулся на арбитра) в матче 1-го тура УПЛ против "Колоса" (0:1).

"Я действительно сожалел, что так произошло. Я извинился. Понимал, что не имею никакого морального права так себя вести. Но это наша жизнь. Больше всего меня вывел из себя не судья. Когда возвращаешься к работе, и видишь, что делается то же самое… И это был только первый тур.

Посмотрите, что сейчас делается с судейством. Не могу понять, почему все это происходит. Это не ошибка. Ошибки могут быть, но это одна и та же ошибка. Один и тот же момент в разных матчах трактуется совсем по-разному… Это уже издевательство над футболом, над командами.

В каждой игре есть свой фаворит, которому очень хорошо помогают. Я в этом уверен на 100%. Никто не сможет убедить в обратном", - сказал Вернидуб.

По теме
yellow-arrow
Вернидуб: Всегда мечтал возглавить сборную Украины, но понимаю, что этого не будет
yellow-arrow
Брутальные красавцы. Минай начал сотрудничать с барбершопом. ФОТО
yellow-arrow
Динамо отказало клубу MLS в трансфере Сироты, - источник
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
SportarenaTV

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде