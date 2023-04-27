  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вернидуб - о Шахтере: Это все для слабых - ныть, плакать, что так тяжело
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вернидуб - о Шахтере: Это все для слабых - ныть, плакать, что так тяжело

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Коуч рассказал о скандале с (не) переносом матча Кривбасса с Шахтера

Вернидуб - о Шахтере: Это все для слабых - ныть, плакать, что так тяжело

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб заявил, что всегда стремится в матчах с "Шахтером" добыть положительный результат и не собирается идти на уступки донецкому клубу в каком-либо вопросе.

"Отказ "Шахтеру" в переносе матча? Никогда не пойду навстречу ["Шахтеру"]. Есть регламент. "Шахтер" – это такой же клуб, как и "Кривбасс". Не вижу в этом разницы. У нас привыкли делать особые условия.

Сейчас начинается самое главное, самое интересное – борьба за деньги Лиги чемпионов. Все будут носить на руках и рассказывать, что только они. Ну вот как может ведущий борьбу за выживание "Львов" дать тому же "Шахтеру" сыграть на "Арене Львов". Я этого не понимаю, это какая-то шутка для меня. И я бы никогда этого не позволил как тренер. Это уже можно говорить, что играют в какие-то непонятные игры. Для меня это удивительно.

Читайте такжеВернидуб: Всегда мечтал возглавить сборную Украины, но понимаю, что этого не будет

И они ["Шахтер"] так обиделись. Я же не прочь был – давайте перенесем на день. Но когда мне говорят, давайте вообще перенесем… Хорошо, вы играете в Лиге Европы, а что мне делать как тренеру. Я сыграл 1 марта, а с ними игра 12-го, забираем эту игру и потом у меня есть матч 18-го. Затем снова перерыв через сборную и затем уже игра 1 апреля. А зачем я тогда на сборах был? Чтобы одну игру сыграть? У меня ведь тоже могут быть проблемы, как у тренера, что нет результата и т.д. Они думают только о себе.

Мы помогаем украинскому футболу. Мы все помогаем. То, что они зарабатывают очки [в таблицу коэффициентов УЕФА] – честь и хвала. Они говорят, что эти очки для всех клубов, потому что знают, что их задача занять место номер один и получить деньги за Лигу чемпионов и снова себя спокойно чувствовать. Там уже все заранее расписано, кто должен быть первый, второй, третий. Не верю, что это интересы украинского футбола. И мне никто не докажет, что это так. Это не так, и я 100% это знаю.

Это все для слабых, это ныть, плакать, что так тяжело. У вас 30 игроков, три состава. Это мне если наскребешь 10-15 игроков, то хорошо. Все лучшие украинцы, игравшие в Европе, вернулись и сейчас играют в "Шахтере", - сказал Вернидуб.

По теме
yellow-arrow
Исторический и уникальный. Таким стал трансфер Кастилло в Шахтер из ЛДУ Кито для эквадорского клуба
yellow-arrow
Колос - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28 апреля 2023
yellow-arrow
Вернидуб: Всегда мечтал возглавить сборную Украины, но понимаю, что этого не будет
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport Arena

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде