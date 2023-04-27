Вернидуб - о Шахтере: Это все для слабых - ныть, плакать, что так тяжело

Главный тренер " Кривбасса " Юрий Вернидуб заявил, что всегда стремится в матчах с "Шахтером" добыть положительный результат и не собирается идти на уступки донецкому клубу в каком-либо вопросе.

"Отказ "Шахтеру" в переносе матча? Никогда не пойду навстречу ["Шахтеру"]. Есть регламент. "Шахтер" – это такой же клуб, как и "Кривбасс". Не вижу в этом разницы. У нас привыкли делать особые условия.

Сейчас начинается самое главное, самое интересное – борьба за деньги Лиги чемпионов. Все будут носить на руках и рассказывать, что только они. Ну вот как может ведущий борьбу за выживание "Львов" дать тому же "Шахтеру" сыграть на "Арене Львов". Я этого не понимаю, это какая-то шутка для меня. И я бы никогда этого не позволил как тренер. Это уже можно говорить, что играют в какие-то непонятные игры. Для меня это удивительно.

И они ["Шахтер"] так обиделись. Я же не прочь был – давайте перенесем на день. Но когда мне говорят, давайте вообще перенесем… Хорошо, вы играете в Лиге Европы, а что мне делать как тренеру. Я сыграл 1 марта, а с ними игра 12-го, забираем эту игру и потом у меня есть матч 18-го. Затем снова перерыв через сборную и затем уже игра 1 апреля. А зачем я тогда на сборах был? Чтобы одну игру сыграть? У меня ведь тоже могут быть проблемы, как у тренера, что нет результата и т.д. Они думают только о себе.

Мы помогаем украинскому футболу. Мы все помогаем. То, что они зарабатывают очки [в таблицу коэффициентов УЕФА] – честь и хвала. Они говорят, что эти очки для всех клубов, потому что знают, что их задача занять место номер один и получить деньги за Лигу чемпионов и снова себя спокойно чувствовать. Там уже все заранее расписано, кто должен быть первый, второй, третий. Не верю, что это интересы украинского футбола. И мне никто не докажет, что это так. Это не так, и я 100% это знаю.

Это все для слабых, это ныть, плакать, что так тяжело. У вас 30 игроков, три состава. Это мне если наскребешь 10-15 игроков, то хорошо. Все лучшие украинцы, игравшие в Европе, вернулись и сейчас играют в "Шахтере", - сказал Вернидуб.