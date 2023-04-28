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Заря - Черноморец: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Заря" - "Черноморец", украинская Премьер-лига, 29-е апреля 2023

Заря - Черноморец: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

Победив в прошлом туре "Колос", луганская "Заря" временно взобралась на второе место в УПЛ. Да, спустя два дня свои позиции вернул "Днепр-1", однако смысл послания от команды ван Леувена получился весьма четки - луганчане в этом сезоне хотят добиться максимально возможного для себя успеха.

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Попытаться помешать им может "Черноморец". Команда Григорчука сумела здорово прибавить весной, а в прошлом туре на выезде одолела "Кривбасс", чего, к примеру, не удалось сделать той же "Заре". А потому в субботу нас ждет крайне интересный поединок.

Смотрите матч 23-го тура УПЛ в субботу, 29-го апреля. Начало игры в 13:00. Трансляция будет доступна на канале "Униан", а также на Youtube-канале "Football Hub".

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Трансляція матчу Зоря - Чорноморець
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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Заря" - "Черноморец" на UA-Футбол>>

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В статье: Заря (Луганск) Черноморец (Одесса)
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