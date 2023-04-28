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Вспомните составы Металлиста и Динамо во втором матче 1/8 финала Кубка УЕФА - 08/09? Квиз

Премьер-лига
(2 голосов)
Вспомните составы Металлиста и Динамо во втором матче 1/8 финала Кубка УЕФА - 08/09? Квиз

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

28 апреля в рамках 23-го тура УПЛ харьковский "Металлист" в Ужгороде примет киевское "Динамо". Наверное, самый памятный матч между этими соперниками состоялся 14 лет назад. Во втором матче 1/8 финала Кубка УЕФА 2008/09 харьковчане дома обыграли киевлян 3:2, но не прошли дальше из-за правила преимущества гола, забитого на выезде (в Киеве было 1:0).

Сегодня мы предлагаем вспомнить стартовые составы команд в том поединке, пройдя наш тест. Будет дана позиция футболиста и вам нужно выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет встречаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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