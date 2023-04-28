Стало известно, почему Яцык и Боль не поехали на матч с Металлистом

В четверг, 27 апреля "Динамо" прибыло в Ужгород, где сегодня киевский клуб проведет матч 23-го тура УПЛ с "Металлистом".

В списке футболистов "бело-синих", которые отправились на эту игру, не оказалось защитника Антона Боля и полузащитника Александра Яцыка. Как сообщает Dynamo.kiev.ua, причина отсутствия этих исполнителей — в незначительных травмах у них. В частности, у Яцыка повреждение голеностопа.

По этой же причине Боль и Яцык пропустили вчерашний матч юношеского первенства "Металлист U-19" - "Динамо U-19" (0:1).

Ожидается, что Боль и Яцык уже на следующей неделе вернутся к полноценным тренировкам.

Матч "Металлист" - "Динамо" начнется в 13:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн-поединка.