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Стало известно, почему Яцык и Боль не поехали на матч с Металлистом

Премьер-лига
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Стало известно, почему Яцык и Боль не поехали на матч с Металлистом

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

В четверг, 27 апреля "Динамо" прибыло в Ужгород, где сегодня киевский клуб проведет матч 23-го тура УПЛ с "Металлистом".

В списке футболистов "бело-синих", которые отправились на эту игру, не оказалось защитника Антона Боля и полузащитника Александра Яцыка. Как сообщает Dynamo.kiev.ua, причина отсутствия этих исполнителей — в незначительных травмах у них. В частности, у Яцыка повреждение голеностопа.

По этой же причине Боль и Яцык пропустили вчерашний матч юношеского первенства "Металлист U-19" - "Динамо U-19" (0:1).

Ожидается, что Боль и Яцык уже на следующей неделе вернутся к полноценным тренировкам.

Матч "Металлист" - "Динамо" начнется в 13:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн-поединка.

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В статье: Динамо (Киев) Металлист (Харьков) Антон Боль Александр Яцык
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