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Стало известно, почему Яцык и Боль не поехали на матч с Металлистом
Что случилось?
Фото: ФК Динамо Київ
В четверг, 27 апреля "Динамо" прибыло в Ужгород, где сегодня киевский клуб проведет матч 23-го тура УПЛ с "Металлистом".
В списке футболистов "бело-синих", которые отправились на эту игру, не оказалось защитника Антона Боля и полузащитника Александра Яцыка. Как сообщает Dynamo.kiev.ua, причина отсутствия этих исполнителей — в незначительных травмах у них. В частности, у Яцыка повреждение голеностопа.
По этой же причине Боль и Яцык пропустили вчерашний матч юношеского первенства "Металлист U-19" - "Динамо U-19" (0:1).
Ожидается, что Боль и Яцык уже на следующей неделе вернутся к полноценным тренировкам.
Матч "Металлист" - "Динамо" начнется в 13:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн-поединка.
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